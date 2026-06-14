14 İyun 2026
AZ

“Mançester Yunayted” ABŞ millisinin liderini hədəfə aldı

Futbol
Xəbərlər
14 İyun 2026 16:23
96
“Mançester Yunayted” ABŞ millisinin liderini hədəfə aldı

İngiltərənin “Bornmut” futbol klubunun və ABŞ milli komandasının yarımmüdafiəçisi Tayler Adams “Mançester Yunayted”in maraq dairəsinə düşüb.

İdman.Biz “Daily Mail” nəşrinə istinadən xəbər verir ki, Mançester təmsilçisinin rəhbərliyi 27 yaşlı futbolçunun çıxışlarını diqqətlə izləyir və onun transferini nəzərdən keçirir.

Mənbənin məlumatına görə, “Mançester Yunayted”in analitik şöbəsi ABŞ millisinin üzvünün statistik göstəricilərini yüksək qiymətləndirib. Adamsın bəzi oyun parametrlərində “Qızıl top”un sahibi Rodrinin göstəricilərinə yaxınlaşdığı, hətta onu üstələdiyi qeyd olunur.

Amerikalı yarımmüdafiəçi ötən mövsüm bütün turnirlərdə 26 matçda iştirak edib, iki qol vurub və iki məhsuldar ötürmə verib.

Adamsın “Bornmut”la qüvvədə olan müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilin yayında başa çatacaq. “Transfermarkt” portalı futbolçunun bazar dəyərini 25 milyon avro (49,4 milyon manat) qiymətləndirir.

Hazırda Tayler Adams ABŞ milli komandasının düşərgəsindədir. Yarımmüdafiəçi ölkəsində keçirilən DÇ-2026-da yığmanın heyətində mübarizə aparır.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

DÇ-2026-nın görünməyən rəqibi: 49 matçı təhlükəli istilər gözləyir - FOTO
17:35
DÇ-2026

DÇ-2026-nın görünməyən rəqibi: 49 matçı təhlükəli istilər gözləyir - FOTO

İqlim dəyişikliyinin mundialdakı 26 qarşılaşmada ekstremal temperatur riskini ən azı 10 faiz bəndi artırdığı hesablanıb
Türkiyə millisinin DÇ-2026-da davam etməsi üçün bir yolu qalıb
17:09
DÇ-2026

Türkiyə millisinin DÇ-2026-da davam etməsi üçün bir yolu qalıb

Avstraliyaya məğlubiyyətə baxmayaraq, yeni turnir formatı ay-ulduzluların 1/16 final şansını qoruyur
Portuqaliyadan Dioqo Jotaya duyğusal jest - FOTO
16:53
DÇ-2026

Portuqaliyadan Dioqo Jotaya duyğusal jest - FOTO

Milli komandanın futbolçuları DÇ-2026 matçlarında mərhum komanda yoldaşlarının adı yazılan xüsusi bilərzik taxacaqlar
“Arsenal” 70 milyon avroluq istedadın transferinə yüklənir
16:45
Futbol

“Arsenal” 70 milyon avroluq istedadın transferinə yüklənir

London klubu “Lill”in prezidenti ilə yaxşı münasibətlərindən danışıqlarda istifadə etmək istəyir
APOEL Mahir Emreli üçün hərəkətə keçdi
16:31
Azərbaycan futbolu

APOEL Mahir Emreli üçün hərəkətə keçdi

Nikosiya təmsilçisi Azərbaycan millisinin hücumçusunun transferini bu yay yekunlaşdırmaq istəyir
Neymar özünü Ançelottinin köməkçisi kimi apardı - VİDEO
16:04
DÇ-2026

Neymar özünü Ançelottinin köməkçisi kimi apardı - VİDEO

Zədəli hücumçu su fasiləsi zamanı meydana çıxaraq komanda yoldaşlarına fəal göstərişlər verib

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: Meksika açılış oyununda CAR-ı məğlub edib
12 İyun 01:04
DÇ-2026

DÇ-2026: Meksika açılış oyununda CAR-ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Turnirdə ümumilikdə 48 milli komanda yarışacaq
DÇ-2026: Qətər - İsveçrə oyununda qalib müəyyənləşmədi
01:06
DÇ-2026

DÇ-2026: Qətər - İsveçrə oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandalar hərəyə bir xal toplayıb
DÇ-2026: Kanada - Bosniya və Herseqovina oyununda qalib müəyyənləşməyib
13 İyun 00:57
DÇ-2026

DÇ-2026: Kanada - Bosniya və Herseqovina oyununda qalib müəyyənləşməyib - YENİLƏNİB + VİDEO

DÇ-2026-nın B qrupunun ilk tur matçı Torontoda keçirilib
Qurban Qurbanov azarkeşin arzusunu gerçəkləşdirib
11 İyun 20:00
Azərbaycan futbolu

Qurban Qurbanov azarkeşin arzusunu gerçəkləşdirib - FOTO

Görüş zamanı xüsusi qonağa klubun forması təqdim olunub