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Qurban Qurbanov dünya çempionatındakı favoritini açıqlayıb

Futbol
Xəbərlər
12 İyun 2026 15:14
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Qurban Qurbanov dünya çempionatındakı favoritini açıqlayıb

“Qarabağ”ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov dünya çempionatındakı favoritini açıqlayıb.

İdman.Biz AZƏRTAC-a istinadla xəbər verir ki, 54 yaşlı mütəxəssis İspaniya millisinin mundialın qalibi ola biləcəyinə inandığını söyləyib.

O, DÇ-2026-da ispanlarla yanaşı, Türkiyə millisinə də azarkeşlik edəcəyini bildirib:

“Hər iki komandadan yaxşı nəticələr gözləyirəm”.

Türkiyə millisi D qrupunda ABŞ, Paraqvay və Avstraliya ilə qarşılaşacaq. İspaniya yığması isə H qrupunda Kabo-Verde, Səudiyyə Ərəbistanı və Uruqvayla üz-üzə gələcək.

Qeyd edək ki, iyunun 11-də start götürən dünya çempionatına iyulun 19-da yekun vurulacaq.

İdman.Biz
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