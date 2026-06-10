10 İyun 2026
AZ

“Maltaya qarşı səfər sindromundan əziyyət çəkirik” - Vaqif Sadıqovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Futbol
Xəbərlər
10 İyun 2026 12:58
23
“Maltaya qarşı səfər sindromundan əziyyət çəkirik” - Vaqif Sadıqovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Ayxan Abbasovun rəhbərlik etdiyi futbol üzrə Azərbaycan milli komandası Macarıstanda keçirdiyi təlim-məşq prosesinə yekun vurdu. Komandamız ilk yoxlama oyunda Maltaya 2:0 hesabı ilə uduzsa da, ötən gün San Marino üzərində 2:1 hesablı qələbə qazandı.

Lakin komandamızın ilk oyunda Maltaya uduzması, xüsusu ilə geniş müzakirə edildi. Bir çoxları millidən uğurlu nəticə gözləsə də, Ayxan Abbasovun yetirmələri meydanı məğlub tərk etdilər.

Xatırladaq ki, oxşar nəticə uzaq 2002-ci ildə də qeydə alınmışdı. O zaman təcrübəli mütəxəssis Vaqif Sadıqovun rəhbərlik etdiyi futbol millimiz səfərdə Maltaya minimal hesabla məğlub olmuşdu.

Bu məqamı nəzərə alaraq Vaqif Sadıqovla əlaqə saxlayıb, ondan millinin nümayiş etdirdiyi oyun barədə fikirlərini öyrəndik.

İdman.Biz açıqlama verən Vaqif Sadıqov bildirdi ki, Malta ilə oyunların statistikasına nəzər salsaq, millimizin bu rəqibə qarşı səfər sindromundan əziyyət çəkdiyini deyə bilərik.

“Lakin məğlubiyyətin hər dövr üçün öz səbəbləri var. Öz dövrümdə olan oyunla müqayisə etsəm, söyləyə bilərəm ki, o zaman da bəsit səhvlərdən qapımızda qol görmüşdük. Baxmayaraq ki, hələ o vaxtda, Maltaya qarşı oyunda nəzarət bizim tərəfimizdə idi. Ancaq sürətli əks hücumda rəqib bizi cəzalandırdı. Hesab edirəm ki, məşqçilər heyəti qeyd etdiyim bu çatışmazlığı görür və Millətlər Liqası ərəfəsində bu problemləri aradan qaldırmağa çalışacaqlar”.

İstənilən halda təkcə nəticəyə köklənməyin doğru olmdığını bildirən Sadıqov qeyd etdi ki, bəzi futbolçuların nümayiş etdirdiyi oyun gələcəyə nikbin baxmağa əsas verir.

“Ayxan Abbasovun komandası yüksək pressinq həyata keçirməyə çalışırdı. Düşünürəm ki, bu da Millət Liqası ərəfəsində hazırlıq kimi qiymətləndirmək olar. San Marinoya gəlincə, bu millidə inkişaf müşahidə olunur. Amma oyuna nəzarət bizim əlimizdə idi, standart vəziyyətdə problem özünü göstərdi və erkən qol müəyyən çətinliklər yaratdı. İstənilən halda, düşünürəm ki, nöqsanları aradan qaldırmaq üçün imkanlarımız və istək var. Futbolçularımız istəkli görünür, məşqçinin tapşırıqlarını icra etməyə çalışır”, - deyə müsahibimiz vurduğadı.

Şəhriyar Səmədov
İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Qəbələ” Adriel Ba Loua ilə yollarını ayırıb
12:50
Azərbaycan futbolu

“Qəbələ” Adriel Ba Loua ilə yollarını ayırıb

Legioner futbolçu komandada bir mövsüm keçirib
“Qarabağ”dan braziliyalı hücumçu ilə bağlı iddialara cavab
12:43
Azərbaycan futbolu

“Qarabağ”dan braziliyalı hücumçu ilə bağlı iddialara cavab

21 yaşlı Daniel Troianonun adı Ağdam klubu ilə hallanır
Elvin Məmmədov: “Uşaqlar ağ kağızdır, məşqçi onlara düzgün yol göstərməlidir”
12:28
Azərbaycan futbolu

Elvin Məmmədov: “Uşaqlar ağ kağızdır, məşqçi onlara düzgün yol göstərməlidir”

Baş məşqçi “Neftçi”nin U-17 komandası ilə çempion olmaları barədə də danışıb
PSJ çıxış qapısını bağlayıb: Mendeşdən qəti açıqlama
11:59
Futbol

PSJ çıxış qapısını bağlayıb: Mendeşdən qəti açıqlama

Juao Neveş və Vitinya Paris klubunda qalacaq
Argentina millisində Messi fərqi: İslandiyaya üç cavabsız qol - VİDEO
11:33
Futbol

Argentina millisində Messi fərqi: İslandiyaya üç cavabsız qol - VİDEO

DÇ-2026 öncəsi son yoxlama matçında ulduz futbolçu meydana daxil olan kimi fərq yaradıb
Niderland futbolçuları ad səhvlərindən bezdi - VİDEO
11:16
Futbol

Niderland futbolçuları ad səhvlərindən bezdi - VİDEO

Futbolçular soyadlarının düzgün tələffüzünü izah ediblər

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan millisi Dünya Çempionatını dördüncü bitirdi - YENİLƏNİB
7 İyun 22:37
Basketbol

Azərbaycan millisi Dünya Çempionatını dördüncü bitirdi - YENİLƏNİB - VİDEO

3x3 basketbol üzrə qadın yığmamız debüt etdiyi mundialda medalın bir addımlığında dayanıb

Azərbaycan yığması yoxlama oyununda San Marinonu məğlub edib
9 İyun 23:54
Futbol

Azərbaycan yığması yoxlama oyununda San Marinonu məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Matçın baş hakimi macarıstanlı Marton Ruş olub
Akrobatika gimnastikası üzrə qadın qrupumuz Dünya Kubokunu qızıl medalla başa vurub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
7 İyun 20:43
Gimnastika

Akrobatika gimnastikası üzrə qadın qrupumuz Dünya Kubokunu qızıl medalla başa vurub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Azərbaycan üçlüyü Dünya Kubokunda bütün rəqiblərini qabaqlayıblar
Minifutbol millimiz çempionluğu azarkeşlərlə qeyd etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
7 İyun 22:10
Milli komanda

Minifutbol millimiz çempionluğu azarkeşlərlə qeyd etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan minifutbol millisi çempionluq sevincini azarkeşlərlə birlikdə yaşayıb