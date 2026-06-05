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“O hissi heç bir sözlə anlatmaq mümkün deyil” - İsa Atayevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Futbol
Xəbərlər
5 İyun 2026 20:00
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“O hissi heç bir sözlə anlatmaq mümkün deyil” - İsa Atayevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

"Qol vuranda keçirdiyim hissi heç bir sözlə anlatmaq mümkün deyil".

Bu sözləri İdman.Biz-in sualına cavab olaraq minifutbaol üzrə Avropa çempionatının finalında Ukraynanın qapısına ikinci qolun müəllifi İsa Atayev deyib.

“O hissi anlamaq üçün gərək orda olasan. Burada onu ifadə etmək mümkün deyil”, - Atayev bildirib.

Qeyd edək ki, minifutbol millimiz Slovakiyada keçirilən Avropa çempionatında finalda Ukraynanı 2:0 məğlub edərək ikinci dəfə qitə birincisi olub. Dörd il əvvəl - 2022-ci ildə millimiz ilk dəfə bu nailiyyətə imza atmışdı. Yığmamız ötən il dünya çempionu tituluna da yiyələnib.

İslam Atakişiyev

Şəhriyar Səmədov
İdman.Biz
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