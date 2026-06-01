1 İyun 2026
PSJ-nin zəfəri Fransada xaosa səbəb olub: Saxlanılanların rəqəmi yüksəlib

1 İyun 2026 13:42
Fransada PSJ-nin Çempionlar Liqasındakı qələbəsindən sonra baş verən iğtişaşlarda saxlanılanların sayı 900-ə çatıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə ölkənin daxili işlər naziri Loran Nünyes məlumat verib.

“Yekun rəqəmi yeniləyirəm: ümumilikdə 890-dan çox şəxs saxlanılıb. Bu, ötən illə müqayisədə 45 faiz çoxdur. Təəssüf ki, daxili təhlükəsizlik qüvvələrinin 178 əməkdaşı xəsarət alıb”, – deyə L. Nünyes bildirib.

Xatırladaq ki, PSJ mayın 30-da Çempionlar Liqasının finalında Londonun “Arsenal” komandasını penaltilərlə məğlub edərək ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub. Matç Budapeştdə keçirilib.

