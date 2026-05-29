29 May 2026
AZ

Rikelme “Real Madrid”ın baş məşqçi postuna Artetanı gətirmək istəyir

Futbol
Xəbərlər
29 May 2026 16:49
54
Rikelme “Real Madrid”ın baş məşqçi postuna Artetanı gətirmək istəyir

“Arsenal”ın baş məşqçisi Mikel Arteta Madrid “Real”ında Enrike Rikəlmenin seçki layihəsinin bir hissəsi ola bilər.

İdman.Biz “Bernabeu Digital”a istinadən xəbər verir ki, “Real Madrid” prezidentliyinə namizəd ispan mütəxəssisi seçkilərdə qalib gələcəyi təqdirdə komandanın baş məşqçisi kimi nəzərdən keçirir.

Mənbənin məlumatına görə, Rikəlme artıq idman layihəsinin əsas fiqurlarını müəyyənləşdirib. Proqramın əsas bəndlərindən biri son illərdə “Arsenal”ı yenidən İngiltərə və Avropanın ən güclü klubları sırasına qaytaran Artetanın komandaya dəvət olunmasıdır.

Bildirilir ki, Rikəlmenin layihəsinə “Mançester Siti”nin yarımmüdafiəçisi Rodrinin transferi də daxildir. Bundan əlavə, namizəd klubun idman strukturunu yenidən qurmaq üçün idman direktoru vəzifəsi yaratmaq niyyətindədir.

“Real Madrid”də prezident seçkiləri iyunun 7-də keçiriləcək. Klubun hazırkı prezidenti Florentino Peresi son 20 ildə ilk dəfə rəqabətli seçki kampaniyası gözləyir. Rikəlme daha əvvəl qalib gələcəyi təqdirdə komandaya iki böyük ulduz gətirməyə hazır olduğunu bildirsə də, onların adlarını açıqlamayıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Sergen Yalçının ələ saldığı şəxs “Beşiktaş”da onun yerinə keçir - FOTO
16:37
Futbol

Sergen Yalçının ələ saldığı şəxs “Beşiktaş”da onun yerinə keçir - FOTO

“Başakşəhər”in çalışdırıcısı yerli namizədlər arasında ön plana çıxıb
Renat Dadaşov “Motor” futbol klubundan ayrılacaq - FOTO
16:28
Futbol

Renat Dadaşov “Motor” futbol klubundan ayrılacaq - FOTO

Azərbaycan millisinin hücumçusu ilə müqavilə yenilənməyəcək
“Sabah” bölgələrdə istedad axtarışına çıxır
16:16
Futbol

“Sabah” bölgələrdə istedad axtarışına çıxır

Akademiya seçimlərinin ilk mərhələsi Qusarda keçiriləcək
Azərbaycan millisinin üzvü Mirmehdi Rzayev: "İtaliya ilə matçda mütləq qələbə qazanmalıyıq"
16:08
Milli komanda

Azərbaycan millisinin üzvü Mirmehdi Rzayev: "İtaliya ilə matçda mütləq qələbə qazanmalıyıq"

O, Avstriyanın bu qədər müqavimət göstərəcəyini gözləmədiklərini söyləyib
Toral Bayramov “Bursaspor”a kreditlə verilib
15:57
Azərbaycan futbolu

Toral Bayramov “Bursaspor”a kreditlə verilib

“Qarabağ” bir şərt qarşılığında ödənişi hissə-hissə etmək imkanı yaradıb
“Qarabağ”ın legionerlərinə millidən dəvət gəldi
15:37
Futbol

“Qarabağ”ın legionerlərinə millidən dəvət gəldi

Marko Yankoviç Monteneqro, Mateuş Koxalski Polşa yığmasına çağırılıb

Ən çox oxunanlar

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO
28 May 01:05
Dünya futbolu

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO

London təmsilçisi Konfrans Liqasının finalında “Rayo Valyekano”nu məğlub edərək tarixində ilk avrokubok titulunu qazanıb
“Qəbələ” inamlı qələbə ilə Premyer Liqadakı yerini qorudu
28 May 20:35
Azərbaycan futbolu

“Qəbələ” inamlı qələbə ilə Premyer Liqadakı yerini qorudu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunu Tural Qurbanov idarə edib
Entoni Qordon “Barselona”ya keçdi - YENİLƏNİB
27 May 22:30
Futbol

Entoni Qordon “Barselona”ya keçdi - YENİLƏNİB

Kataloniya klubu ingilis futbolçunu 70 milyona transfer etdi
"Şimal" Birinci Liqaya vəsiqə uğrunda matçda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB
27 May 18:03
Azərbaycan futbolu

"Şimal" Birinci Liqaya vəsiqə uğrunda matçda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB

Xaçmaz təmsilçisi pley-off oyununda "Qaradağ Lökbatan"a qalib gəldi