Qadın hakim: “Oyundan sonra futbolçular mənə sosial şəbəkələrdə yazırlar” - FOTO

İspaniyalı futbol hakimi Karla Qarsiya Alarkon matçlardan sonra futbolçuların ona göstərdiyi diqqətdən danışıb.
İdman.Biz "Aire de Santa Fe"yə istinadən xəbər verir ki, referi oyunlardan sonra futbolçuların onu tez-tez sosial şəbəkələrdə tapdığını etiraf edib.
Qarsiya Alarkonun sözlərinə görə, buna səbəb onun tam adının rəsmi protokollarda və matçların informasiya tablolarında göstərilməsidir.
"Mənim tam adım tabloda görünür, sonra isə matçlardan sonra futbolçular məni sosial şəbəkələrdə tapır, izləmə sorğusu göndərir və tanış olmaq üçün yazırlar. Bir dəfə oyun zamanı mənimlə flirt etməyə də çalışıblar. Amma bunun kim olduğunu deməyin düzgün olub-olmadığını bilmirəm. Həmin şəxsin yaşı 16 ilə 24 yaş arasında idi", – deyə Qarsiya Alarkon bildirib.
İspaniyalı hakim kişi komandalarının oyunlarını idarə edir və artıq yalnız hakim fəaliyyəti ilə deyil, sosial şəbəkələrdəki aktivliyi ilə də yerli medianın diqqətini cəlb edib.
Qadınların futbolda və hakimlikdə rolu mövzusu İspaniyada aktuallığını qoruyur. Son illərin ən səs-küylü hadisələrindən biri İspaniya Kral Futbol Federasiyasının keçmiş prezidenti Luis Rubialesin qadınlar arasında dünya çempionatının finalından sonra futbolçu Cennifer Ermosonu onun razılığı olmadan öpməsi ilə bağlı qalmaqal olub. Bu hadisə cəmiyyətdə geniş rezonans doğurub və İspaniya futbolunda qadınlara münasibət məsələsini yenidən gündəmə gətirib.