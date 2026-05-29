Futbol millimiz Bakıda təlim-məşq toplanışı keçirib - FOTO/VİDEO

Futbol üzrə Azərbaycan milli komandası Bakıda hazırlığın ardından Avstriyada təlim-məşq toplanışını davam etdirəcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, millimiz 28-30 mayda Bakıda, 1-10 iyunda isə Avstriyanın Bad-Valtersdorf şəhərində hazırlıq keçəcək.
Azərbaycan yığması Avstriya toplanışı çərçivəsində iki yoldaşlıq oyununda qüvvəsini sınayacaq. Komandamız 5 iyunda Malta, 9 iyunda isə San Marino millisi ilə qarşılaşacaq.
Qarşılaşmalar Macarıstanın Sombatxey şəhərində yerləşən “Haladaş” Futbol Klubunun meydançasında keçiriləcək. Hər iki görüşün Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da başlanması planlaşdırılır.
Qeyd edək ki, millimizin Bakıdakı təlim-məşq toplanışı çərçivəsində ötən gün məşqi baş tutub.