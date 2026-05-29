29 May 2026
AZ

Futbol millimiz Bakıda təlim-məşq toplanışı keçirib - FOTO/VİDEO

Futbol
Xəbərlər
29 May 2026 11:33
135
Futbol millimiz Bakıda təlim-məşq toplanışı keçirib - FOTO/VİDEO

Futbol üzrə Azərbaycan milli komandası Bakıda hazırlığın ardından Avstriyada təlim-məşq toplanışını davam etdirəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, millimiz 28-30 mayda Bakıda, 1-10 iyunda isə Avstriyanın Bad-Valtersdorf şəhərində hazırlıq keçəcək.

Azərbaycan yığması Avstriya toplanışı çərçivəsində iki yoldaşlıq oyununda qüvvəsini sınayacaq. Komandamız 5 iyunda Malta, 9 iyunda isə San Marino millisi ilə qarşılaşacaq.

Qarşılaşmalar Macarıstanın Sombatxey şəhərində yerləşən “Haladaş” Futbol Klubunun meydançasında keçiriləcək. Hər iki görüşün Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da başlanması planlaşdırılır.

Qeyd edək ki, millimizin Bakıdakı təlim-məşq toplanışı çərçivəsində ötən gün məşqi baş tutub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İkinci Liqada pley-off matçı: “Biləsuvar” və “Ağstafa Gəncləri” üz-üzə
11:59
Azərbaycan futbolu

İkinci Liqada pley-off matçı: “Biləsuvar” və “Ağstafa Gəncləri” üz-üzə

Qarşılaşma Yevlax şəhər stadionunda keçiriləcək
Modriç yenidən “Real Madrid”ə qayıda bilər
11:51
Futbol

Modriç yenidən “Real Madrid”ə qayıda bilər

Xorvatiyalı futbolçuya karyerasını bitirdikdən sonra klub strukturunda vəzifə təklif olunacağı gözlənilir
“Neftçi” Premyer Liqada cərimələr üzrə rekordçudur - İDMAN.BİZ-in İCMALI
11:15
Azərbaycan çempionatı

“Neftçi” Premyer Liqada cərimələr üzrə rekordçudur - İDMAN.BİZ-in İCMALI

“Flaqman” mövsüm ərzində ən yüksək məbləğdə cərimə ödəyən komanda olub
Azərbaycan minifutbol millisi İtaliya sınağında
10:56
Futbol

Azərbaycan minifutbol millisi İtaliya sınağında

Yığmamız Avropa çempionatında ikinci qələbə üçün meydana çıxacaq
“Qarabağ”ın müdafiəçisi Çempionlar Liqasının ən sürətli oyunçuları sırasında - FOTO/VİDEO
10:10
Futbol

“Qarabağ”ın müdafiəçisi Çempionlar Liqasının ən sürətli oyunçuları sırasında - FOTO/VİDEO

Bəhlul Mustafazadə sürət göstəricisində Martinelli, Qordon və Frimponqu geridə qoyub
Argentina millisinin dünya çempionatı üçün heyəti açıqlandı
09:27
Futbol

Argentina millisinin dünya çempionatı üçün heyəti açıqlandı

Messi altıncı dəfə dünya çempionatında iştirak edəcək

Ən çox oxunanlar

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO
28 May 01:05
Dünya futbolu

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO

London təmsilçisi Konfrans Liqasının finalında “Rayo Valyekano”nu məğlub edərək tarixində ilk avrokubok titulunu qazanıb
“Qəbələ” inamlı qələbə ilə Premyer Liqadakı yerini qorudu
28 May 20:35
Azərbaycan futbolu

“Qəbələ” inamlı qələbə ilə Premyer Liqadakı yerini qorudu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunu Tural Qurbanov idarə edib
Entoni Qordon “Barselona”ya keçdi - YENİLƏNİB
27 May 22:30
Futbol

Entoni Qordon “Barselona”ya keçdi - YENİLƏNİB

Kataloniya klubu ingilis futbolçunu 70 milyona transfer etdi
"Şimal" Birinci Liqaya vəsiqə uğrunda matçda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB
27 May 18:03
Azərbaycan futbolu

"Şimal" Birinci Liqaya vəsiqə uğrunda matçda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB

Xaçmaz təmsilçisi pley-off oyununda "Qaradağ Lökbatan"a qalib gəldi