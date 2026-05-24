24 May 2026
AZ

Arbeloa Mbappeyə təşəkkür etdi: “Çətin günlər keçicidir”

Futbol
Xəbərlər
24 May 2026 21:33
105
Arbeloa Mbappeyə təşəkkür etdi: “Çətin günlər keçicidir”

İspaniyanın “Real Madrid” futbol klubunun baş məşqçisi Alvaro Arbeloa Kilian Mbappe barədə paylaşım edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, ispaniyalı mütəxəssis fransalı hücumçuya təşəkkür edib və onun istedadını xüsusi vurğulayıb.

“Çox sağ ol, Kilian Mbappe. Hər zaman fəxrlə deyəcəyəm ki, belə fövqəladə istedada malik qeyri-adi futbolçunu çalışdırmışam”, - deyə Arbeloa bildirib.

O, paylaşımında çətin dövrlərin daimi olmadığını da qeyd edib:

“Çətin günlər əbədi davam etmir, güclü insanlar isə qalır. Qarşıda bizi gözləyən hər şeyə doğru”.

Qeyd edək ki, Mbappenin “Real Madrid”dəki gələcəyi və komanda daxilindəki durumu son günlər mətbuatda geniş müzakirə olunur.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Seriya A: “Napoli” mövsümü gümüşlə bitirdi - YENİLƏNİR
22:11
Futbol

Seriya A: “Napoli” mövsümü gümüşlə bitirdi - YENİLƏNİR

Kontenin komandası son turda “Udineze”ni minimal hesabla məğlub edib
“Çelsi” və “Siti” məğlub oldu, “Arsenal” və “Mançester Yunayted” qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
21:48
Futbol

“Çelsi” və “Siti” məğlub oldu, “Arsenal” və “Mançester Yunayted” qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Çelsi” avrokuboklardan kənarda qaldı
Salah “Liverpul”da Cerrardın rekordunu qırdı
20:49
Futbol

Salah “Liverpul”da Cerrardın rekordunu qırdı

Misirli futbolçu vida oyununda klub tarixinə düşüb
Türkiyənin qadın futbolunda qalmaqal: Beş qırmızı vərəqə - FOTO
20:24
Qadın futbolu

Türkiyənin qadın futbolunda qalmaqal: Beş qırmızı vərəqə - FOTO

Boluda “Gənclikspor” və “Karaçayırspor” futbolçuları arasında gərginlik yaşanıb
Bruno Fernandes Premyer Liqa rekordunu qırdı
20:12
Futbol

Bruno Fernandes Premyer Liqa rekordunu qırdı

“Mançester Yunayted”in futbolçusu mövsümdə 21 məhsuldar ötürməyə çatıb
“Karvan-Yevlax”ın baş məşqçisi sabah rəhbərliklə görüşəcək
19:58
Futbol

“Karvan-Yevlax”ın baş məşqçisi sabah rəhbərliklə görüşəcək

Füzuli Məmmədov Birinci Liqada iddialı komanda qurmaq istədiyini bildirib

Ən çox oxunanlar

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi
23 May 21:00
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə" çempionatı 53 xalla beşinci, Naxçıvan komandası 46 xalla altıncı sırada başa vurub
“Sumqayıt” mövsümün son matçında əzmkar mübarizəyə rəğmən, “Qarabağ”a məğlub oldu
22 May 21:25
Futbol

“Sumqayıt” mövsümün son matçında əzmkar mübarizəyə rəğmən, “Qarabağ”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sumqayıt” 41 xalla turnir cədvəlinin yeddinci pilləsində yer alıb
Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu
22 May 18:57
Futbol

Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Qərb regionu təmsilçisi turnir cədvəlində 59 xalla üçüncü pillədə yer alıb
Misli Premyer Liqasında “Neftçi” səfərdə “Kəpəz”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
23 May 16:56
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqasında “Neftçi” səfərdə “Kəpəz”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 24-də yekun vurulacaq