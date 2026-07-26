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“KuPS”un baş məşqçisi “Sabah”la cavab görüşünü dəyərləndirdi

Futbol
Xəbərlər
26 İyul 2026 14:13
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“KuPS”un baş məşqçisi “Sabah”la cavab görüşünü dəyərləndirdi

Finlandiyanın “KuPS” futbol komandasının baş məşqçisi Miyka Nuutinen UEFA Çempionlar Liqasının ikinci təsnifat mərhələsində “Sabah”la keçiriləcək cavab oyunu barədə danışıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, finlandiyalı mütəxəssis komandasının Bakıdakı ilk görüşdə 0:1 hesablı məğlubiyyətini də şərh edib.

“Təbii ki, Bakıdakı oyundan sonra vəziyyət fərqlidir. Buna baxmayaraq, Bakıda bizi mübarizədə saxlayan nəticə əldə etdik. Lakin növbəti mərhələyə yüksəlmək üçün öz oyunumuzu təkmilləşdirməli və özümüzə mümkün olan ən yaxşı şansı yaratmalıyıq”, - deyə Nuutinen klubun mətbuat xidmətinə açıqlamasında bildirib.

Qeyd edək ki, “Sabah” 21 iyulda Bakıda keçirilən ilk oyunda “KuPS”a 1:0 hesabı ilə qalib gəlib. Cavab qarşılaşması 28 iyulda Finlandiyanın Kuopio şəhərindəki “Väre Areena”da keçiriləcək.

İdman.Biz
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