17 May 2026
AZ

Millidən kənarda qalan Kamavinqa “Real Madrid”dən ayrılmağı düşünür

Futbol
Xəbərlər
17 May 2026 14:18
110
Millidən kənarda qalan Kamavinqa “Real Madrid”dən ayrılmağı düşünür

İspaniyanın “Real Madrid” futbol komandasının yarımmüdafiəçisi Eduardo Kamavinqa yayda klubunu dəyişə bilər.

İdman.Biz xəbər verir ki, TEAMtalk-ın məlumatına görə, 23 yaşlı fransalı futbolçu Didye Deşamın 2026 Dünya Çempionatı üçün açıqladığı Fransa millisinin heyətinə düşməməsindən ciddi məyus olub. Mənbə bildirir ki, bu qərar Kamavinqanın yeni çempionatda özünü sınamaq istəyini daha da gücləndirib.

İddia olunur ki, futbolçunun ətrafı artıq transfer bazarını araşdırır və potensial namizədlərlə danışıqlar aparır. Kamavinqaya İngiltərənin “Mançester Yunayted” və “Liverpul” futbol klublarının maraq göstərdiyi qeyd olunur.

“Real Madrid”in yarımmüdafiəçinin satışını nəzərdən keçirməyə hazır olduğu bildirilir. Madrid təmsilçisi Kamavinqanın transferini 57,5 milyon avro (115 milyon AZN) dəyərində qiymətləndirir. Transfermarkt portalında isə futbolçunun bazar dəyəri 50 milyon avro (100 milyon AZN) göstərilib.

Kamavinqanın “Real Madrid”lə müqaviləsi 2029-cu ilin 30 iyununa qədər qüvvədədir.

Cari mövsümdə fransalı futbolçu bütün turnirlərdə 42 oyuna çıxıb, iki qol vurub və bir məhsuldar ötürmə edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Nəriman Axundzadəyə bu dəfə şans verilmədi
14:31
Futbol

Nəriman Axundzadəyə bu dəfə şans verilmədi

Azərbaycanlı hücumçunun komandası səfərdə “Filadelfiya Yunyon”la heç-heçə edib
Şimali Koreya komandası səkkiz ildən sonra Cənubi Koreyada
13:06
Qadın futbolu

Şimali Koreya komandası səkkiz ildən sonra Cənubi Koreyada

“Naeqohyan” qadın futbol komandası Asiya Çempionlar Liqasının yarımfinalında “Suvon”la qarşılaşacaq
Eldar Tağızadənin ötürmələri Sloveniyada şou yaratdı
12:49
Futbol

Eldar Tağızadənin ötürmələri Sloveniyada şou yaratdı

Azərbaycanlı qapıçının komandası səfərdə böyükhesablı qələbə qazanıb
Moldovada mövsümün ən qəribə avtoqolu vuruldu - VİDEO
12:38
Futbol

Moldovada mövsümün ən qəribə avtoqolu vuruldu - VİDEO

Yerdə qalan zədəli futbolçu topun qapıya getməsinə səbəb olub
Mareska “Mançester Siti”nin əsas namizədidir
12:28
Futbol

Mareska “Mançester Siti”nin əsas namizədidir

İtaliyalı mütəxəssis Qvardiolanın mümkün gedişindən sonra komandanı çalışdıra bilər
Xabi Alonso “Çelsi”nin başına keçdi
12:11
Futbol

Xabi Alonso “Çelsi”nin başına keçdi

İspaniyalı mütəxəssis London klubunda işə 1 iyuldan başlayacaq

Ən çox oxunanlar

“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib
15 May 21:22
Futbol

“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq
U-17 Avropa çempionatı: Daha bir güləşçimiz çempion oldu
16 May 21:23
Güləş

U-17 Avropa çempionatı: Daha bir güləşçimiz çempion oldu - YENİLƏNİB

Azərbaycanlı güləşçilər bu gün iki bürünc medal qazanıblar
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Şamaxı”ya uduzaraq gümüş medal şansını itirib
16 May 18:56
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Şamaxı”ya uduzaraq gümüş medal şansını itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq
Qadın güləşçilərimiz Avropa çempionatının yarımfinalında məğlub oldular
14 May 20:15
Güləş

Qadın güləşçilərimiz Avropa çempionatının yarımfinalında məğlub oldular - YENİLƏNİB

Yarış mayın 17-də başa çatacaq