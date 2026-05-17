Nəriman Axundzadəyə bu dəfə şans verilmədi

ABŞ-nin “Kolambus Kru” futbol komandasında çıxış edən azərbaycanlı hücumçu Nəriman Axundzadə MLS-in növbəti turunda meydana çıxmayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, onun komandası səfərdə “Filadelfiya Yunyon”la 1:1 hesablı heç-heçə edib. “Kolambus Kru”nun qolunu 10-cu dəqiqədə Hüqo Pikar vurub, meydan sahiblərinin heyətində isə Milan İloski 70-ci dəqiqədə fərqlənib.
Nəriman Axundzadə görüşün iştirak ərizəsində yer alsa da, sonadək ehtiyat oyunçular skamyasında qalıb.
Bu nəticədən sonra “Kolambus Kru” 14 oyuna 13 xal toplayıb. Komanda MLS-in Şərq Konfransında 15 kollektiv arasında 13-cü pillədə qərarlaşıb.