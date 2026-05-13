Rafael Nadal “Real Madrid”in prezidentliyinə namizədliyini təkzib edib

22-qat “Böyük Dəbilqə” çempionu və ispan tennisçisi Rafael Nadal “Real Madrid”də prezident seçkiləri ilə bağlı şayiələrə münasibət bildirib.
İdman.Biz xəbər veir ki, keçmiş idmançı və klub azarkeşi bu vəzifəyə namizədliyini təsdiqləməyib.
Prezident Florentino Peres daha əvvəl növbədənkənar seçkilər elan etmişdi və mediada Nadalın namizəd ola biləcəyi ilə bağlı məlumatlar yayılmışdı.
“Məni “Real Madrid” prezidentliyinə mümkün namizədliklə əlaqələndirən məlumatlar oxudum. Bu xəbərlərin doğru olmadığını aydınlaşdırmaq istərdim”, - Nadal sosial mediada yazıb.