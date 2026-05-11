Ben Uayt “Arsenal”ı təşvişə saldı - FOTO

İngiltərənin “Arsenal” futbol komandasının müdafiəçisi Ben Uayt zədə səbəbindən ciddi narahatlıq yaradıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, futbolçu Premyer Liqada “Vest Hem Yunayted”lə oyunda meydanı davam etdirə bilməyib. Uayt 28-ci dəqiqədə əvəzlənib və paltardəyişmə otağına yeriyərək gedə bilməməsi diqqət çəkib.
“The Guardian”ın canlı yayımında da onun meydan kənarında kömək ilə hərəkət etdiyi və bu durumun Çempionlar Liqası finalı baxımından narahatlıq yaratdığı qeyd olunub.
Bu zədə müdafiəçinin mövsümün qalan hissəsini buraxmasına səbəb ola bilər. “Arsenal” üçün əsas narahatlıq isə komandanın qarşıda UEFA Çempionlar Liqasının finalına çıxmasıdır. London klubu yarımfinalda “Atletiko Madrid”i mübarizədən kənarlaşdıraraq həlledici oyuna vəsiqə qazanıb.
Hələlik “Arsenal” Ben Uaytın zədəsinin dərəcəsi ilə bağlı rəsmi açıqlama verməyib. Futbolçunun durumu tibbi müayinədən sonra dəqiqləşəcək.