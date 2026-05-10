10 May 2026
AZ

Abbasov 350-yə çatdı: Premyer Liqada tarixi göstərici

Futbol
Xəbərlər
10 May 2026 15:57
97
Abbasov 350-yə çatdı: Premyer Liqada tarixi göstərici

Azərbaycan Premyer Liqasında çıxış edən “Araz-Naxçıvan” futbol komandasının kapitanı Urfan Abbasov ölkə çempionatlarında əlamətdar göstəriciyə imza atıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, təcrübəli müdafiəçi Premyer Liqada 350-ci oyununu keçirib. Onun yubiley matçı Misli Premyer Liqasının 31-ci turunda “Sumqayıt”la səfər görüşünə təsadüf edib. “Araz-Naxçıvan” həmin qarşılaşmada rəqibinə 1:2 hesabı ilə məğlub olub.

Abbasov 350 oyunda səkkiz qol vurub. Premyer Liqada debütü 2011/12 mövsümünə təsadüf edən futbolçu karyerası ərzində üç komandanın formasını geyinib. O, “Qəbələ”də 248 (5 qol), “Səbail”də 47 (2 qol), “Araz-Naxçıvan”da isə 55 (1 qol) oyun keçirib.

Urfan Abbasov Azərbaycan çempionatları tarixinə yüksək dəstədə 350 və daha çox oyun keçirən 14-cü futbolçu kimi düşüb. O, 2025/26 mövsümündə sifariş vərəqəsində yer alan futbolçular arasında üçüncü göstəriciyə malikdir. Bu siyahıda “Qəbələ”nin futbolçusu Asif Məmmədov 388, mövsümün gedişində karyerasını “Araz-Naxçıvan”da bitirən Qara Qarayev isə 360 oyunla ondan öndədir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Mbappe bu axşam oynamayacaq: “Real”ın heyəti açıqlandı - FOTO
16:23
Futbol

Mbappe bu axşam oynamayacaq: “Real”ın heyəti açıqlandı - FOTO

Fransalı hücumçu “Barselona” ilə matçın iştirak ərizəsinə daxil edilməyib
Flik atasını itirdi, amma “El-Klasiko”dan çəkilmir
16:13
Futbol

Flik atasını itirdi, amma “El-Klasiko”dan çəkilmir

“Barselona”nın baş məşqçisi ağır xəbəri bu gün səhər alıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” - “Karvan-Yevlax” oyunu üçün start heyətlər - YENİLƏNİR
16:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” - “Karvan-Yevlax” oyunu üçün start heyətlər - YENİLƏNİR

“Turan Tovuz” turnir cədvəlində 56 xalla üçüncü pillədə yer alıb
“Çelsi”nin sabiq müdafiəçisi klubun baş məşqçi postuna əsas namizəddir
15:18
Futbol

“Çelsi”nin sabiq müdafiəçisi klubun baş məşqçi postuna əsas namizəddir

Felipe Luisin yayda Londona qayıda biləcəyi bildirilir
Toral Bayramov: “Tərəfsizəm, güclü olan qazansın” - MÜSAHİBƏ
15:02
Futbol

Toral Bayramov: “Tərəfsizəm, güclü olan qazansın” - MÜSAHİBƏ

“Qarabağ”ın müdafiəçisi çətin səfər matçını şərh etdi
İngiltərə nəhəngləri “Brayton”un müdafiəçisi uğrunda mübarizə aparır
14:32
Futbol

İngiltərə nəhəngləri “Brayton”un müdafiəçisi uğrunda mübarizə aparır

Van Hekke yayda klubunu dəyişə bilər

Ən çox oxunanlar

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO
8 May 17:08
Cüdo

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO

“Böyük Dəbilqə” turniri mayın 10-da başa çatacaq
“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi
9 May 21:31
Futbol

“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 10-da yekun vurulacaq
Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu
8 May 21:27
Futbol

Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Kəpəz” "güclülərin qənimi" imicini qoruyub saxlayır
“Qarabağ” “Qəbələ” ilə heç-heçə edərək gümüş medallara daha da yaxınlaşdı
9 May 18:54
Futbol

“Qarabağ” “Qəbələ” ilə heç-heçə edərək gümüş medallara daha da yaxınlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 10-da yekun vurulacaq