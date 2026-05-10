10 May 2026
AZ

“Qarabağ”ın futbolçusu Azərbaycan Premyer Liqasında 25-ci qoluna imza atıb - VİDEO

Futbol
Xəbərlər
10 May 2026 13:52
180
“Qarabağ”ın futbolçusu Azərbaycan Premyer Liqasında 25-ci qoluna imza atıb - VİDEO

“Qarabağ”ın futbolçusu Kadi Borqes Premyer Liqada 25-ci qoluna imza atıb.

İdman.Biz Peşəkar Futbol Liqasına istinadən xəbər verir ki, braziliyalı yarımmüdafiəçi “Qəbələ” ilə səfər qarşılaşmasında (1:1) fərqlənib. 25-ci qoluna Misli Premyer Liqasının 31-ci turunda sevinən cənubi amerikalı buna 76-cı oyununda nail olub.

Ölkəmizdə yalnız “Qarabağ”ın formasını geyinən Kadi 2021/2022 mövsümündə 12, 2022/2023 mövsümündə 4, 2024/2025 mövsümündə 6, cari çempionatda 3 dəfə rəqib qapısına yol tapıb.

Yarımmüdafiəçi turnirin tarixinə ən azı 25 qol vuran 132-ci oyunçu kimi düşüb. Kadi 25-ci qolunu 2025/2026 mövsümündə vuran dördüncü futbolçudur. Onun komanda yoldaşı Toral Bayramov və “Araz-Naxçıvan”lılar Felipe Santosla Ülvi İsgəndərov da yubileyini mövsümün gedişində gerçəkləşdirib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İngiltərə nəhəngləri “Brayton”un müdafiəçisi uğrunda mübarizə aparır
14:32
Futbol

İngiltərə nəhəngləri “Brayton”un müdafiəçisi uğrunda mübarizə aparır

Van Hekke yayda klubunu dəyişə bilər
Mourinyo: “İdman və siyasət fərqli anlayışlardır”
14:12
Futbol

Mourinyo: “İdman və siyasət fərqli anlayışlardır”

Təcrübəli mütəxəssis İran millisinin DÇ-2026-da iştirakını dəstəklədi
Emil Mustafayev: “Avrokuboklara düşmək üçün hər şeyimiz var idi” - MÜSAHİBƏ
12:52
Futbol

Emil Mustafayev: “Avrokuboklara düşmək üçün hər şeyimiz var idi” - MÜSAHİBƏ

“Sumqayıt”ın yarımmüdafiəçisi komandadakı vəziyyətdən danışdı
Çempionlar Liqasının 16 iştirakçısı müəyyənləşdi
12:12
Futbol

Çempionlar Liqasının 16 iştirakçısı müəyyənləşdi

“Qalatasaray” və “Leyptsiq” də vəsiqəni təmin etdi
Çexiyada fanatlar meydana daxil olaraq “Sparta”nın futbolçularına hücum çəkiblər - VİDEO
11:32
Futbol

Çexiyada fanatlar meydana daxil olaraq “Sparta”nın futbolçularına hücum çəkiblər - VİDEO

Çexiya çempionatında qalmaqal yaşanıb
Kamilo Duran “Qarabağ”dakı gələcəyi barədə danışdı
11:12
Futbol

Kamilo Duran “Qarabağ”dakı gələcəyi barədə danışdı

O, “Qəbələ”yə qarşı keçirdikləri oyun (1:1) barədə də fikirlərini bölüşüb

Ən çox oxunanlar

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO
8 May 17:08
Cüdo

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO

“Böyük Dəbilqə” turniri mayın 10-da başa çatacaq
“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi
9 May 21:31
Futbol

“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 10-da yekun vurulacaq
Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu
8 May 21:27
Futbol

Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Kəpəz” "güclülərin qənimi" imicini qoruyub saxlayır
“Qarabağ” “Qəbələ” ilə heç-heçə edərək gümüş medallara daha da yaxınlaşdı
9 May 18:54
Futbol

“Qarabağ” “Qəbələ” ilə heç-heçə edərək gümüş medallara daha da yaxınlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 10-da yekun vurulacaq