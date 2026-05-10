10 May 2026
AZ

Mourinyo: “İdman və siyasət fərqli anlayışlardır”

Futbol
Xəbərlər
10 May 2026 14:12
108
Mourinyo: “İdman və siyasət fərqli anlayışlardır”

Portuqaliyalı futbol mütəxəssisi Joze Mourinyo İran millisinin 2026-cı il dünya çempionatında iştirak etməli olduğunu bildirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, hazırda Portuqaliya “Benfika”sına rəhbərlik edən çalışdırıcı futbol və siyasətin bir-birindən fərqli anlayışlar olduğunu vurğulayıb.

“İdman və siyasət fərqli şeylərdir. Dünya çempionatına vəsiqə qazanan iranlı futbolçular bu turnirin bir hissəsi olmağa layiqdirlər”, - deyə Mourinyo bildirib.

Daha əvvəl mətbuatda İran millisinin ABŞ-la siyasi gərginliyə görə dünya çempionatından imtina edə biləcəyi barədə xəbərlər yayılmışdı.

Qeyd edək ki, DÇ-2026 iyunun 11-dən iyulun 19-dək ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək. İran millisi qrup mərhələsində Belçika, Misir və Yeni Zelandiya ilə qarşılaşacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İngiltərə nəhəngləri “Brayton”un müdafiəçisi uğrunda mübarizə aparır
14:32
Futbol

İngiltərə nəhəngləri “Brayton”un müdafiəçisi uğrunda mübarizə aparır

Van Hekke yayda klubunu dəyişə bilər
“Qarabağ”ın futbolçusu Azərbaycan Premyer Liqasında 25-ci qoluna imza atıb - VİDEO
13:52
Futbol

“Qarabağ”ın futbolçusu Azərbaycan Premyer Liqasında 25-ci qoluna imza atıb - VİDEO

Kadi Borqes yalnız “Qarabağ”ın formasında bu göstəriciyə çatıb
Emil Mustafayev: “Avrokuboklara düşmək üçün hər şeyimiz var idi” - MÜSAHİBƏ
12:52
Futbol

Emil Mustafayev: “Avrokuboklara düşmək üçün hər şeyimiz var idi” - MÜSAHİBƏ

“Sumqayıt”ın yarımmüdafiəçisi komandadakı vəziyyətdən danışdı
Çempionlar Liqasının 16 iştirakçısı müəyyənləşdi
12:12
Futbol

Çempionlar Liqasının 16 iştirakçısı müəyyənləşdi

“Qalatasaray” və “Leyptsiq” də vəsiqəni təmin etdi
Çexiyada fanatlar meydana daxil olaraq “Sparta”nın futbolçularına hücum çəkiblər - VİDEO
11:32
Futbol

Çexiyada fanatlar meydana daxil olaraq “Sparta”nın futbolçularına hücum çəkiblər - VİDEO

Çexiya çempionatında qalmaqal yaşanıb
Kamilo Duran “Qarabağ”dakı gələcəyi barədə danışdı
11:12
Futbol

Kamilo Duran “Qarabağ”dakı gələcəyi barədə danışdı

O, “Qəbələ”yə qarşı keçirdikləri oyun (1:1) barədə də fikirlərini bölüşüb

Ən çox oxunanlar

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO
8 May 17:08
Cüdo

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO

“Böyük Dəbilqə” turniri mayın 10-da başa çatacaq
“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi
9 May 21:31
Futbol

“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 10-da yekun vurulacaq
Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu
8 May 21:27
Futbol

Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Kəpəz” "güclülərin qənimi" imicini qoruyub saxlayır
“Qarabağ” “Qəbələ” ilə heç-heçə edərək gümüş medallara daha da yaxınlaşdı
9 May 18:54
Futbol

“Qarabağ” “Qəbələ” ilə heç-heçə edərək gümüş medallara daha da yaxınlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 10-da yekun vurulacaq