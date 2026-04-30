30 Aprel 2026
Azərbaycanın U-17 millisi UEFA İnkişaf Turnirində Pakistanı məğlub edib

30 Aprel 2026 11:43
17 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi UEFA İnkişaf Turnirində son oyuna çıxıb.

İdman.Biz AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, komanda üçüncü matçında Pakistanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə qarşılaşıb.

Qazaxıstanın Çimkənd şəhərində yerləşən “Namys” stadionunda keçirilən görüş Azərbaycan yığmasının 1:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Komandanın heyətində qalibiyyət qolunu 77-ci dəqiqədə Nazim Əliyev vurub.

Bununla da Aqil Nəbiyevin baş məşqçisi olduğu kollektiv dörd komandanın iştirakı ilə baş tutan turniri 5 xalla tamamlayıb. U-17 daha əvvəl Rusiya (0:5) və Qazaxıstan (1:1, p. - 4:2) seçmələri ilə qarşılaşıb.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Kəpəz”in yarımmüdafiəçisi: “Əvvəl liqada qalaq, sonra qərar verərik” - MÜSAHİBƏ
11:28
Futbol

“Kəpəz”in yarımmüdafiəçisi: “Əvvəl liqada qalaq, sonra qərar verərik” - MÜSAHİBƏ

Fərid Nəbiyev komandanın hədəflərindən danışdı
“Arsenal”ın yarımmüdafiəçisi hakimin penaltiyə dair qərarına münasibət bildirdi
11:15
Futbol

“Arsenal”ın yarımmüdafiəçisi hakimin penaltiyə dair qərarına münasibət bildirdi

Deklan Rays “Atletiko” ilə oyunda ləğv edilən qərardan narazıdır
Çimərlik futbolu üzrə Azərbaycan millisi Belarusa məğlub olub
11:00
Çimərlik futbolu

Çimərlik futbolu üzrə Azərbaycan millisi Belarusa məğlub olub

Komanda Belarus yığması ilə qarşılaşıb
Kriştianu Ronaldu Səudiyyə liqasını tənqid etdi: “Bu artıq futbol deyil”
10:45
Futbol

Kriştianu Ronaldu Səudiyyə liqasını tənqid etdi: “Bu artıq futbol deyil”

"Əl-Nəsr"in hücumçusu çempionatdakı vəziyyətdən narazıdır
Premyer Liqa: Təxirə salınmış “Neftçi” - “Qarabağ” matçı bu gün baş tutacaq
09:51
Futbol

Premyer Liqa: Təxirə salınmış “Neftçi” - “Qarabağ” matçı bu gün baş tutacaq

Oyun “Palms Sports Arena”da keçiriləcək
Nəriman Axundzadə 90 dəqiqə meydanda: “Kolumbus Kryu” qalib gəldi
09:45
Dünya futbolu

Nəriman Axundzadə 90 dəqiqə meydanda: “Kolumbus Kryu” qalib gəldi

“Kolumbus Kryu” bu qələbə ilə 1/4 finala yüksəlib

Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"
28 Aprel 02:39
Güləş

Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"

Gümüş medalçı gələcək planlarını açıqlayıb

Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
28 Aprel 21:55
Avarçəkmə

Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Prezident Kuboku-2026” beynəlxalq reqatasına start verildi
Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi
27 Aprel 21:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar oyunu doqquz nəfərlə başa vurdu

Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" və "Zirə" heç-heçə etdi
27 Aprel 19:56
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" və "Zirə" heç-heçə etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar ikinci hissədə hesabı bərabərləşdirdi