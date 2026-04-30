Azərbaycanın U-17 millisi UEFA İnkişaf Turnirində Pakistanı məğlub edib

17 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi UEFA İnkişaf Turnirində son oyuna çıxıb.
İdman.Biz AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, komanda üçüncü matçında Pakistanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə qarşılaşıb.
Qazaxıstanın Çimkənd şəhərində yerləşən “Namys” stadionunda keçirilən görüş Azərbaycan yığmasının 1:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Komandanın heyətində qalibiyyət qolunu 77-ci dəqiqədə Nazim Əliyev vurub.
Bununla da Aqil Nəbiyevin baş məşqçisi olduğu kollektiv dörd komandanın iştirakı ilə baş tutan turniri 5 xalla tamamlayıb. U-17 daha əvvəl Rusiya (0:5) və Qazaxıstan (1:1, p. - 4:2) seçmələri ilə qarşılaşıb.