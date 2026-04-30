30 Aprel 2026
AZ

Futbol
Xəbərlər
30 Aprel 2026 12:58
85
“İnter” Dimarkonun müqaviləsini 2030-cu ilə qədər uzatmaq istəyir

İtaliyanın “İnter” klubu müdafiəçi Federiko Dimarko ilə müqavilənin uzadılması variantını aktivləşdirməyi və daha sonra anlaşmanı əlavə iki il müddətinə artırmağı planlaşdırır.

İdman.Biz bu barədə İtaliya KİV-ə istinadən xəbər verir.

Mənbənin məlumatına görə, "İnter" 28 yaşlı italiyalı futbolçunu 2030-cu ilin yayına qədər komandada saxlamaq niyyətindədir.

Dimarko 2018-ci ilin iyulundan "İnter"də çıxış edir. Onun hazırkı müqaviləsi 30 iyun 2027-ci ilə qədər qüvvədədir. Klubun futbolçu ilə anlaşmanı daha 12 ay uzatmaq imkanı da var.

Cari mövsümdə Dimarko 43 oyunda yeddi qol vurub və 18 məhsuldar ötürmə edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

