“İnter” Dimarkonun müqaviləsini 2030-cu ilə qədər uzatmaq istəyir

İtaliyanın “İnter” klubu müdafiəçi Federiko Dimarko ilə müqavilənin uzadılması variantını aktivləşdirməyi və daha sonra anlaşmanı əlavə iki il müddətinə artırmağı planlaşdırır.
Mənbənin məlumatına görə, "İnter" 28 yaşlı italiyalı futbolçunu 2030-cu ilin yayına qədər komandada saxlamaq niyyətindədir.
Dimarko 2018-ci ilin iyulundan "İnter"də çıxış edir. Onun hazırkı müqaviləsi 30 iyun 2027-ci ilə qədər qüvvədədir. Klubun futbolçu ilə anlaşmanı daha 12 ay uzatmaq imkanı da var.
Cari mövsümdə Dimarko 43 oyunda yeddi qol vurub və 18 məhsuldar ötürmə edib.