27 Aprel 2026
27 Aprel 2026 17:24
“Bu turnir üç artıq futbolçunu müəyyənləşdirməyə kömək edəcək” - Elşad Quliyevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycanın minifutbol üzrə millisi Avropa çempionatına hazırlığın son mərhələsini keçir. Hazırda komanda Monteneqroda təlim-məşq toplanışındadır və beynəlxalq turnirdə iştirak edəcək.

Millinin baş məşqçisi Elşad Quliyev hazırlıq prosesi ilə bağlı İdman.Biz-ə açıqlama verib.

“Hazırda 20 futbolçu ilə məşq edirik. Məşqçilər heyəti mayın 27-də Bratislavada start götürəcək Avropa çempionatında iştirak üçün onlardan 17-ni seçməlidir.

Bunun üçün mayın 3-də başlayacaq və beş yığmanın qatılacağı beynəlxalq turnirdə iştirak edirik. Bu oyunlar yekun seçim aparmağa və artıq olan üç futbolçunu müəyyənləşdirməyə kömək edəcək”, - deyə mütəxəssis bildirib.

Qarşıdakı Avropa çempionatından gözləntilər barədə danışan baş məşqçi iddialı danışıb:

“Dünya çempionu olan komandanın məqsədi nə ola bilər? Təbii ki, ən azı mükafatçılar sırasında yer almağı hədəfləyirik”.

Vüqar Vüqarlı
İdman.Biz
Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Qəbələ”nin legioner futbolçusu: “Növbəti mövsüm daha güclü olmaq istəyirik”
18:09
Futbol

“Qəbələ”nin legioner futbolçusu: “Növbəti mövsüm daha güclü olmaq istəyirik”

İsaak Amoah komandasının ümumilikdə yaxşı oyun nümayiş etdirdiyini qeyd edib
“Sabah” “Karvan-Yevlax”la oyuna neçə itki ilə çıxacaq? - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA
17:53
Futbol

“Sabah” “Karvan-Yevlax”la oyuna neçə itki ilə çıxacaq? - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Görüş “Bank Respublika Arena”da baş tutacaq
Azərbaycanın U-17 millisi UEFA İnkişaf Turnirində Qazaxıstanı məğlub edib
17:45
Futbol

Azərbaycanın U-17 millisi UEFA İnkişaf Turnirində Qazaxıstanı məğlub edib

Son oyun Pakistan millisinə qarşı keçiriləcək
Reşford “Barselona”ya keçid üçün maaşını azaltmağa razıdır
17:37
Futbol

Reşford “Barselona”ya keçid üçün maaşını azaltmağa razıdır

Kataloniya klubu hələ yekun qərar verməyib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” - “Zirə” qarşılaşmasının START HEYƏTLƏRİ - YENİLƏNİR
16:58
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” - “Zirə” qarşılaşmasının START HEYƏTLƏRİ - YENİLƏNİR

Qarşılaşma Tovuz şəhər stadionunda keçiriləcək
AFFA hakimlər üçün danışılmış oyunlara qarşı maarifləndirici sessiya təşkil edib
16:55
Azərbaycan futbolu

AFFA hakimlər üçün danışılmış oyunlara qarşı maarifləndirici sessiya təşkil edib

Hakimlərin bilik səviyyəsi testlərlə yoxlanılıb

Ən çox oxunanlar

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO
25 Aprel 19:47
Güləş

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Güləşçilərimiz Avropa çempionatından beşi qızıl olmaqla 13 medalla dönürlər – YENİLƏNİB + VİDEO
26 Aprel 21:42
Güləş

Güləşçilərimiz Avropa çempionatından beşi qızıl olmaqla 13 medalla dönürlər – YENİLƏNİB + VİDEO

Bu gün iki qızıl və iki bürünc medal qazanmışıq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” - “Qarabağ” qarşılaşması darmadağınla bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO
26 Aprel 20:58
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” - “Qarabağ” qarşılaşması darmadağınla bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Musa Qurbanlı dublla yadda qaldı
Azərbaycan Premyer Liqası: "Şamaxı" "Kəpəz"i yeddi dəqiqəyə məğlub etdi
26 Aprel 17:55
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Şamaxı" "Kəpəz"i yeddi dəqiqəyə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Meydan sahibləri xallarını artıraraq səkkizinci pillədəki mövqeyini qoruyub