27 Aprel 2026
“Qəbələ”nin müdafiəçisi: “Premyer Liqada qalacağımıza inanırıq”

27 Aprel 2026 16:39
“Araz-Naxçıvan”la görüşün içində həm neqativ, həm pozitiv məqamlar var idi”.

Bu sözləri “Qəbələ”nin müdafiəçisi Ayzek Amoah deyib.

O, komandasının Misli Premyer Liqasının 29-cu turunda “Araz-Naxçıvan”la görüşdəki heç-heçə (1:1) etməsindən danışıb.

“Biz yaxşı oyun keçirdik, qol epizodlarımız az deyildi. Üç xal qazanmağa da yaxın idik. Amma görüşü bir xalla bitirdik. Qarşıda da matçlarımız var. Hansı ki, xallar toplaya bilərik. “Araz-Naxçıvan”la görüş geridə qaldı, növbəti görüşlərə fokuslanacağıq.

Təbii ki, Premyer Liqada qalacağımıza inanırıq. Xal ehtiyatımızı artırmaq niyyətindəyik. Qarşıdakı turda da “Zirə” ilə oynayırıq. Çətin matç olacağı dəqiqdir. “Zirə” əla mövsüm keçirir. Yaxşı səviyyədə olan komandadır. Asan olmayacaq. Amma biz bu görüşdə maksimum xal qazanmağa çalışacağıq. Rəqibə hörmətlə yanaşırıq. Güclü komandadır, sona qədər mübarizə aparacağıq”, - deyə o, sportal.az-a açıqlamasında söyləyib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Qəbələ”nin legioner futbolçusu: “Növbəti mövsüm daha güclü olmaq istəyirik”
18:09
Futbol

“Qəbələ”nin legioner futbolçusu: “Növbəti mövsüm daha güclü olmaq istəyirik”

İsaak Amoah komandasının ümumilikdə yaxşı oyun nümayiş etdirdiyini qeyd edib
“Sabah” “Karvan-Yevlax”la oyuna neçə itki ilə çıxacaq? - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA
17:53
Futbol

“Sabah” “Karvan-Yevlax”la oyuna neçə itki ilə çıxacaq? - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Görüş “Bank Respublika Arena”da baş tutacaq
Azərbaycanın U-17 millisi UEFA İnkişaf Turnirində Qazaxıstanı məğlub edib
17:45
Futbol

Azərbaycanın U-17 millisi UEFA İnkişaf Turnirində Qazaxıstanı məğlub edib

Son oyun Pakistan millisinə qarşı keçiriləcək
Reşford “Barselona”ya keçid üçün maaşını azaltmağa razıdır
17:37
Futbol

Reşford “Barselona”ya keçid üçün maaşını azaltmağa razıdır

Kataloniya klubu hələ yekun qərar verməyib
“Bu turnir üç artıq futbolçunu müəyyənləşdirməyə kömək edəcək” - Elşad Quliyevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
17:24
Futbol

“Bu turnir üç artıq futbolçunu müəyyənləşdirməyə kömək edəcək” - Elşad Quliyevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycanın minifutbol millisinin baş məşqçisi Avropa çempionatı öncəsi hazırlıqdan danışıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” - “Zirə” qarşılaşmasının START HEYƏTLƏRİ - YENİLƏNİR
16:58
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” - “Zirə” qarşılaşmasının START HEYƏTLƏRİ - YENİLƏNİR

Qarşılaşma Tovuz şəhər stadionunda keçiriləcək
AFFA hakimlər üçün danışılmış oyunlara qarşı maarifləndirici sessiya təşkil edib
16:55
Azərbaycan futbolu

AFFA hakimlər üçün danışılmış oyunlara qarşı maarifləndirici sessiya təşkil edib

Hakimlərin bilik səviyyəsi testlərlə yoxlanılıb

Ən çox oxunanlar

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO
25 Aprel 19:47
Güləş

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Güləşçilərimiz Avropa çempionatından beşi qızıl olmaqla 13 medalla dönürlər – YENİLƏNİB + VİDEO
26 Aprel 21:42
Güləş

Güləşçilərimiz Avropa çempionatından beşi qızıl olmaqla 13 medalla dönürlər – YENİLƏNİB + VİDEO

Bu gün iki qızıl və iki bürünc medal qazanmışıq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” - “Qarabağ” qarşılaşması darmadağınla bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO
26 Aprel 20:58
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” - “Qarabağ” qarşılaşması darmadağınla bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Musa Qurbanlı dublla yadda qaldı
Azərbaycan Premyer Liqası: "Şamaxı" "Kəpəz"i yeddi dəqiqəyə məğlub etdi
26 Aprel 17:55
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Şamaxı" "Kəpəz"i yeddi dəqiqəyə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Meydan sahibləri xallarını artıraraq səkkizinci pillədəki mövqeyini qoruyub