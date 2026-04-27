AFFA hakimlər üçün danışılmış oyunlara qarşı maarifləndirici sessiya təşkil edib

27 Aprel 2026 16:55
AFFA hakimlər üçün danışılmış oyunlara qarşı maarifləndirici sessiya təşkil edib

AFFA-da hər il mütəmadi şəkildə həyata keçirilən silsilə sessiyalar çərçivəsində bu il də qurumun Komplayns və Danışılmış Oyunlara Qarşı Mübarizə şöbəsi tərəfindən Misli Premyer Liqası hakimləri üçün danışılmış oyunlara qarşı mübarizə mövzusunda maarifləndirici sessiya təşkil olunub.

İdman.Biz milli assosiasiyanın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, sessiyadan əvvəl iştirak edən hakimlərin mövzu üzrə bilik səviyyəsinin qiymətləndirilməsi məqsədilə “quiz” tipli testlər keçirilib.

Bildirilib ki, hakimlər bu sahədə vəzifə və öhdəliklərini yaxşı anlayır və məsuliyyətlərini dərk edirlər.

Sessiya zamanı Komplayns və Danışılmış oyunlara qarşı mübarizə şöbəsinin rəisi, eyni zamanda UEFA-nın oyunların toxunulmazlığı üzrə məsul nümayəndəsi Naib Əsədov və şöbənin aparıcı mütəxəssisi Murad Məmmədli hakimlərə danışılmış oyun anlayışı, oyun zamanı verilən adi hakim qərarları ilə qəsdən manipulyasiya edilmiş qərarlar arasındakı fərqlər, eləcə də bu cür halların futbolun toxunulmazlığına və nüfuzuna vurduğu ciddi zərər barədə ətraflı məlumat verib.

Təlimçilər hakimlərin oyun prosesində daşıdığı həlledici rol və bu rolun hər hansı kənar təsirdən qorunmasının vacibliyi barədə geniş təqdimatla çıxış ediblər. Bildirilib ki, danışılmış oyunlar kontekstində hakim qərarları ən həssas məqamlardan biri hesab olunur və bu səbəbdən hakimlərin peşəkar davranışı daim yüksək nəzarət və məsuliyyət tələb edir.

Sessiya çərçivəsində hakimlərin yalnız oyunu idarə edən tərəf deyil, eyni zamanda futbolun ədalət və dürüstlük prinsiplərinin əsas təminatçısı olduğu vurğulanıb. Bildirilib ki, obyektivlik, prinsipiallıq, qərəzsizlik və yüksək peşə etikası hakim fəaliyyətinin ayrılmaz hissəsidir və bu prinsiplərin qorunması futbolun etibarlılığı üçün həlledici əhəmiyyət daşıyır.

Danışılmış oyunların əsas motivləri, manipulyasiya hallarının daha çox hansı oyunlarda baş verdiyi, idman mərclərinin bu prosesdə rolu və hakimlərə mümkün təsir üsulları təqdimat vasitəsilə izah olunub. Eyni zamanda, hakimlərin etik borcu, şübhəli və ya danışılmış oyun təklifi ilə qarşılaşdıqda atmalı olduqları addımlar, bu cür halların vaxtında və düzgün şəkildə raport edilməsi zərurəti, eləcə də məlumatın gizlədilməsinin doğura biləcəyi ciddi nəticələr praktiki situasiyalar əsasında müzakirə olunub. Sosial media üzərindən edilən yaxınlaşmalar, manipulyatorların istifadə etdiyi vasitələr və hakimlərin ictimai və şəxsi profillərinin düzgün idarə olunmasının vacibliyi xüsusi diqqətə çatdırılıb.

Sessiya zamanı AFFA-nın 2025-ci ildə qəbul edilmiş İntizam Məcəlləsinin müvafiq maddələri hakimlərin diqqətinə çatdırılıb, danışılmış oyunlarda iştirakın, bu cür hallara cəhdin və ya məlumatın gizlədilməsinin ağır intizam pozuntusu hesab olunduğu vurğulanıb, həmçinin yerli və beynəlxalq təcrübədən konkret nümunələr təqdim edilib. Maarifləndirici tədbirin əsas məqsədi futbol ictimaiyyətində şəffaflığın və dürüstlüyün qorunması, danışılmış oyunlara qarşı mübarizənin gücləndirilməsi və hakimlərin bu sahədə məsuliyyət və məlumatlılıq səviyyəsinin daha da artırılmasıdır.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Qəbələ”nin legioner futbolçusu: “Növbəti mövsüm daha güclü olmaq istəyirik”
18:09
Futbol

“Qəbələ”nin legioner futbolçusu: “Növbəti mövsüm daha güclü olmaq istəyirik”

İsaak Amoah komandasının ümumilikdə yaxşı oyun nümayiş etdirdiyini qeyd edib
“Sabah” “Karvan-Yevlax”la oyuna neçə itki ilə çıxacaq? - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA
17:53
Futbol

“Sabah” “Karvan-Yevlax”la oyuna neçə itki ilə çıxacaq? - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Görüş “Bank Respublika Arena”da baş tutacaq
Azərbaycanın U-17 millisi UEFA İnkişaf Turnirində Qazaxıstanı məğlub edib
17:45
Futbol

Azərbaycanın U-17 millisi UEFA İnkişaf Turnirində Qazaxıstanı məğlub edib

Son oyun Pakistan millisinə qarşı keçiriləcək
“Bu turnir üç artıq futbolçunu müəyyənləşdirməyə kömək edəcək” - Elşad Quliyevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
17:24
Futbol

“Bu turnir üç artıq futbolçunu müəyyənləşdirməyə kömək edəcək” - Elşad Quliyevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycanın minifutbol millisinin baş məşqçisi Avropa çempionatı öncəsi hazırlıqdan danışıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” - “Zirə” qarşılaşmasının START HEYƏTLƏRİ - YENİLƏNİR
16:58
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” - “Zirə” qarşılaşmasının START HEYƏTLƏRİ - YENİLƏNİR

Qarşılaşma Tovuz şəhər stadionunda keçiriləcək
“Qəbələ”nin müdafiəçisi: “Premyer Liqada qalacağımıza inanırıq”
16:39
Futbol

“Qəbələ”nin müdafiəçisi: “Premyer Liqada qalacağımıza inanırıq”

Ayzek Amoah matçla bağlı fikirlərini bölüşüb

Ən çox oxunanlar

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO
25 Aprel 19:47
Güləş

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Güləşçilərimiz Avropa çempionatından beşi qızıl olmaqla 13 medalla dönürlər – YENİLƏNİB + VİDEO
26 Aprel 21:42
Güləş

Güləşçilərimiz Avropa çempionatından beşi qızıl olmaqla 13 medalla dönürlər – YENİLƏNİB + VİDEO

Bu gün iki qızıl və iki bürünc medal qazanmışıq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” - “Qarabağ” qarşılaşması darmadağınla bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO
26 Aprel 20:58
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” - “Qarabağ” qarşılaşması darmadağınla bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Musa Qurbanlı dublla yadda qaldı
Azərbaycan Premyer Liqası: "Şamaxı" "Kəpəz"i yeddi dəqiqəyə məğlub etdi
26 Aprel 17:55
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Şamaxı" "Kəpəz"i yeddi dəqiqəyə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Meydan sahibləri xallarını artıraraq səkkizinci pillədəki mövqeyini qoruyub