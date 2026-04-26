Mbappedən “Real”da növbəti qalmaqal: Arbeloa ilə münasibətlər gərginləşib

26 Aprel 2026 17:49
İspaniyanın “Real Madrid” futbol komandasının baş məşqçisi Alvaro Arbeloa və hücumçu Kilian Mbappe arasındakı münasibətlərin mürəkkəb olduğu üzə çıxıb. Hazırda tərəflər arasında ciddi məsafənin olduğu bildirilir.

İdman.Biz “COPE” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, Alvaro Arbeloa ilə Kilian Mbappe arasındakı qarşılıqlı anlaşma əvvəlki səviyyədə deyil. Mənbə bu vəziyyəti komandanın sabiq çalışdırıcısı Xabi Alonso dönəmi ilə müqayisə edərək, hazırkı münasibətlərin daha soyuq olduğunu vurğulayıb.

Bundan əvvəl Mbappenin sosial şəbəkədə maraqlı bir paylaşımı bəyənməsi də diqqətdən yayınmayıb. Həmin paylaşımda Joze Mourinyonun 2012-ci ildə Kriştianu Ronaldu və Mesut Özil ilə, həmçinin 2026-cı ildə Mbappe və Arda Güler ilə olan fotolarından ibarət kollaj yer alıb. Bu addım ulduz futbolçunun baş məşqçidən narazılığı kimi qiymətləndirilib.

Qeyd edək ki, Mbappe cari mövsümdə bütün turnirlərdə 41 matçda iştirak edib. Fransalı hücumçu bu oyunlarda 41 qol və altı məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” - “Qarabğ” oyunu üçün start heyətlər - YENİLƏNİR
18:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” - “Qarabğ” oyunu üçün start heyətlər - YENİLƏNİR

Oyun "Palms Sports Arena"da keçiriləcək
La Liqa: “Real Sosyedad” qələbəni son saniyələrdə əldən verdi - VİDEO
18:22
Futbol

La Liqa: “Real Sosyedad” qələbəni son saniyələrdə əldən verdi - VİDEO

Madriddə altı qol və qırmızı vərəqə
Superliqa: “Gənclərbirliyi” on oyundan sonra üç xalı gördü
18:09
Futbol

Superliqa: “Gənclərbirliyi” on oyundan sonra üç xalı gördü

Volkan Demirelin gəlişi ilə paytaxt təmsilçisi dirçəldi
Azərbaycan Premyer Liqası: "Şamaxı" "Kəpəz"i yeddi dəqiqəyə məğlub etdi
17:55
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Şamaxı" "Kəpəz"i yeddi dəqiqəyə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Meydan sahibləri xallarını artıraraq səkkizinci pillədəki mövqeyini qoruyub

Enrikedən Şevalye və DÇ-2026 haqqında kəskin sözlər: “Məni maraqlandırmır”
16:47
Futbol

Enrikedən Şevalye və DÇ-2026 haqqında kəskin sözlər: “Məni maraqlandırmır”

PSJ-nin baş məşqçisi komandanın ehtiyat qapıçısının milli komandadakı taleyinə biganə yanaşıb
"Fiorentina" və "Sassuolo" qolsuz heç-heçə edib
16:33
Dünya futbolu

"Fiorentina" və "Sassuolo" qolsuz heç-heçə edib

Komandalar 34-cü turda fərqlənə bilmədi

Ən çox oxunanlar

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO
25 Aprel 19:47
Güləş

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
23 Aprel 19:51
Güləş

Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
La Liqa: Sörlotun dublu “Atletik”ə qələbə qazandırdı – YENİLƏNİB + VİDEO
01:07
Futbol

La Liqa: Sörlotun dublu “Atletik”ə qələbə qazandırdı – YENİLƏNİB + VİDEO

Madrid təmsilçisi doğma meydanda “Atletik”i məğlub edərək mövqeyini qoruyub
İslam Bazarqanov finalda, Hacıyev isə bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq - YENİLƏNİB + VİDEO
24 Aprel 19:39
Güləş

İslam Bazarqanov finalda, Hacıyev isə bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq