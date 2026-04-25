25 Aprel 2026
Alvaresin qardaşları Barselonada ev axtarır

25 Aprel 2026 03:49
Alvaresin qardaşları Barselonada ev axtarır

İspaniyanın “Atletiko Madrid” futbol komandasının argentinalı hücumçusu Xulian Alvareslə bağlı sensasiyalı məlumat yayılıb. Argentinalı ulduzun “Barselona” futbol komandasına keçmək ehtimalı getdikcə güclənir.

İdman.Biz “TNT Sports” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, futbolçunun yaxın çevrəsi artıq konkret addımlar atmağa başlayıb. Məlum oldu ki, Alvaresin qardaşları hazırda Barselona şəhərindədir və idmançı üçün ev axtarışı ilə məşğuldurlar. Jurnalist Emiliano Radci də təsdiqləyib ki, futbolçunun nümayəndələri Kataloniya paytaxtında yaşayış variantlarını araşdırırlar.

“Barselona” rəhbərliyi 26 yaşlı dünya çempionunu Robert Levandovskinin potensial əvəzləyicisi və hücum xəttinin yeni lideri kimi görür. Lakin bu transferin reallaşması kifayət qədər mürəkkəb görünür. Xulian Alvares cəmi bir il əvvəl İngiltərənin “Mançester Siti” futbol komandasından 75 milyon avroya (təxminən 150 milyon AZN) Madrid klubuna transfer olunub və 2030-cu ilə qədər müqavilə imzalayıb. “Atletiko Madrid”in prezidenti Xavyer Sereso daha əvvəl bildirmişdi ki, klub öz ulduzunu asanlıqla buraxmaq niyyətində deyil.

Qeyd edək ki, ev axtarışı transferin rəsmiləşməsi mənasına gəlməsə də, bu addım klublararası danışıqlarda həlledici mərhələnin başlanğıcı kimi qiymətləndirilir.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Rodriqo “Real”ın gedəcək oyunçular siyahısına salınıb
04:38
Futbol

Rodriqo “Real”ın gedəcək oyunçular siyahısına salınıb

Peresin ulduz futbolçu ilə bağlı planı məlum oldu
Madriddə amansız döyüş: “Barselona” beş ulduzunu itirib
02:03
Futbol

Madriddə amansız döyüş: “Barselona” beş ulduzunu itirib

La Liqanın lideri “Xetafe” səfəri öncəsi ciddi kadr problemləri ilə üzləşib
Marko Yankoviçdən sensasiyalı açıqlama: “Hakim mənə söyüş söydü və otağına çağırdı” - FOTO
01:44
Futbol

Marko Yankoviçdən sensasiyalı açıqlama: “Hakim mənə söyüş söydü və otağına çağırdı” - FOTO

“Qarabağ”ın ulduzu qırmızı vərəqə aldığı qalmaqallı matçın pərdəarxası məqamlarını açdı
La Liqa: “Real” qələbəni 90+4-cü dəqiqədə əldən verdi - VİDEO
01:20
Futbol

La Liqa: “Real” qələbəni 90+4-cü dəqiqədə əldən verdi - VİDEO

“Kral klubu” son saniyə qolu ilə xal itirib
Premyerliqa: “Nottinqem Forest” “Sanderlend”ə divan tutdu - VİDEO
01:07
Futbol

Premyerliqa: “Nottinqem Forest” “Sanderlend”ə divan tutdu - VİDEO

“Meşəbəyilər” rəqibini darmadağın edərək mühüm xallar qazanıblar
Liqa 1: “Lans”dan tarixi geri dönüş
00:54
Futbol

Liqa 1: “Lans”dan tarixi geri dönüş

“Brest” səfərində son saniyə qolu ilə məğlubiyyətdən qaçdı

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Aprel 22:06
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Tərəflər arasında baş tutan ilk görüşdə qollu heç-heçə qeydə alınmışdı
Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
23 Aprel 19:51
Güləş

Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərovdan Avropa çempionatında qızıl medal - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Aprel 22:15
Güləş

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərovdan Avropa çempionatında qızıl medal - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan güləşçilərindən möhtəşəm nəticə
İslam Bazarqanov finalda, Hacıyev isə bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq - YENİLƏNİB + VİDEO
24 Aprel 19:39
Güləş

İslam Bazarqanov finalda, Hacıyev isə bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq