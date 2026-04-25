Premyerliqa: “Nottinqem Forest” “Sanderlend”ə divan tutdu - VİDEO

İngiltərə Premyerliqasının 34-cü turu çərçivəsində “Sanderlend” doğma meydanda “Nottinqem Forest”i qəbul edib. Qarşılaşma qonaqların 5:0 hesablı darmadağınla başa çatan qələbəsi ilə yekunlaşıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, matçın 17-ci dəqiqəsində Tray Hamın öz qapısına vurduğu qol qonaqları önə keçirib. 31-ci dəqiqədə Kris Vud Morqan Gibbs-Uaytın ötürməsini qola çevirərək fərqi artırıb. Cəmi üç dəqiqə sonra Gibbs-Uayt özü hesabı darmadağın həddinə çatdırıb. Az sonra İqor Jezus meydan sahiblərinin qapısına dördüncü qolu vurub. Matça əlavə olunmuş beşinci dəqiqədə isə Elliot Anderson matçın son nöqtəsini qoyub.

Bu qələbədən sonra xallarını 39-a çatdıran “Nottinqem Forest” İngiltərə Premyerliqasının turnir cədvəlində 16-cı pillədə qərarlaşıb. 46 xalı olan “Sanderlend” isə 11-ci pillədədir.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Marko Yankoviçdən sensasiyalı açıqlama: “Hakim mənə söyüş söydü və otağına çağırdı” - FOTO
01:44
Futbol

Marko Yankoviçdən sensasiyalı açıqlama: “Hakim mənə söyüş söydü və otağına çağırdı” - FOTO

“Qarabağ”ın ulduzu qırmızı vərəqə aldığı qalmaqallı matçın pərdəarxası məqamlarını açdı
La Liqa: “Real” qələbəni 90+4-cü dəqiqədə əldən verdi - VİDEO
01:20
Futbol

La Liqa: “Real” qələbəni 90+4-cü dəqiqədə əldən verdi - VİDEO

“Kral klubu” son saniyə qolu ilə xal itirib
Liqa 1: “Lans”dan tarixi geri dönüş
00:54
Futbol

Liqa 1: “Lans”dan tarixi geri dönüş

“Brest” səfərində son saniyə qolu ilə məğlubiyyətdən qaçdı
Seriya A: “Napoli”dən gövdə nümayişi, “Kremoneze” darmadağın edildi - VİDEO
00:46
Futbol

Seriya A: “Napoli”dən gövdə nümayişi, “Kremoneze” darmadağın edildi - VİDEO

Neapollular rəqibinə göz açmağa imkan verməyiblər
Bundesliqa: “Leypsiq”dən inamlı qələbə, “Union” evə xalsız qayıdır - VİDEO
00:37
Futbol

Bundesliqa: “Leypsiq”dən inamlı qələbə, “Union” evə xalsız qayıdır - VİDEO

Bundesliqanın 31-ci turunda “buğalar” rəqibini darmadağın edərək zirvə yarışındakı mövqeyini qoruyub
Brunu Fernandeşə edilən 82 milyonluq təklifə ailəlikcə “YOX” dedilər
00:13
Futbol

Brunu Fernandeşə edilən 82 milyonluq təklifə ailəlikcə “YOX” dedilər

Portuqaliyalı kapitanın Səudiyyədən gələn ağlasığmaz maaşdan imtina səbəbi məlum oldu

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Aprel 22:06
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Tərəflər arasında baş tutan ilk görüşdə qollu heç-heçə qeydə alınmışdı
Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
23 Aprel 19:51
Güləş

Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərovdan Avropa çempionatında qızıl medal - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Aprel 22:15
Güləş

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərovdan Avropa çempionatında qızıl medal - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan güləşçilərindən möhtəşəm nəticə
İslam Bazarqanov finalda, Hacıyev isə bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq - YENİLƏNİB + VİDEO
24 Aprel 19:39
Güləş

İslam Bazarqanov finalda, Hacıyev isə bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq