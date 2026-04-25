25 Aprel 2026
Bundesliqa: “Leypsiq”dən inamlı qələbə, “Union” evə xalsız qayıdır - VİDEO

25 Aprel 2026 00:37
Almaniya Bundesliqasının 31-ci turunun açılış matçında “RB Leypsiq” futbol komandası doğma meydanda “Union” futbol komandasını qəbul edib. Qarşılaşma meydan sahiblərinin aşkar üstünlüyü və 3:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, “RB Leypsiq” matça sürətli başlayaraq birinci hissənin ortalarında hesabı açıb. 25-ci dəqiqədə Maks Finkqrefe dəqiq zərbə ilə komandasını önə keçirib. Cəmi bir neçə dəqiqə sonra Romulo fərqi iki topa çatdıraraq qonaqların vəziyyətini çətinləşdirib.

İkinci hissədə də hücumlarını dayandırmayan “buğalar” 64-ci dəqiqədə hesabı darmadağın həddinə çatdırıblar. Yan Diomandanın ötürməsini qola çevirən Ridle Baku komandasının üçüncü qoluna imza atıb. “Union”un yeganə təsəlli qolunu isə 79-cu dəqiqədə Danilo Duki vurub.

Bu qələbədən sonra xallarının sayını 62-yə çatdıran “RB Leypsiq” turnir cədvəlində üçüncü pillədəki yerini möhkəmləndirib. 32 xalı olan Berlin təmsilçisi isə 11-ci pillədə qərarlaşıb.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Marko Yankoviçdən sensasiyalı açıqlama: “Hakim mənə söyüş söydü və otağına çağırdı” - FOTO
01:44
Futbol

Marko Yankoviçdən sensasiyalı açıqlama: “Hakim mənə söyüş söydü və otağına çağırdı” - FOTO

“Qarabağ”ın ulduzu qırmızı vərəqə aldığı qalmaqallı matçın pərdəarxası məqamlarını açdı
La Liqa: “Real” qələbəni 90+4-cü dəqiqədə əldən verdi - VİDEO
01:20
Futbol

La Liqa: “Real” qələbəni 90+4-cü dəqiqədə əldən verdi - VİDEO

“Kral klubu” son saniyə qolu ilə xal itirib
Premyerliqa: “Nottinqem Forest” “Sanderlend”ə divan tutdu - VİDEO
01:07
Futbol

Premyerliqa: “Nottinqem Forest” “Sanderlend”ə divan tutdu - VİDEO

“Meşəbəyilər” rəqibini darmadağın edərək mühüm xallar qazanıblar
Liqa 1: “Lans”dan tarixi geri dönüş
00:54
Futbol

Liqa 1: “Lans”dan tarixi geri dönüş

“Brest” səfərində son saniyə qolu ilə məğlubiyyətdən qaçdı
Seriya A: “Napoli”dən gövdə nümayişi, “Kremoneze” darmadağın edildi - VİDEO
00:46
Futbol

Seriya A: “Napoli”dən gövdə nümayişi, “Kremoneze” darmadağın edildi - VİDEO

Neapollular rəqibinə göz açmağa imkan verməyiblər
Brunu Fernandeşə edilən 82 milyonluq təklifə ailəlikcə “YOX” dedilər
00:13
Futbol

Brunu Fernandeşə edilən 82 milyonluq təklifə ailəlikcə “YOX” dedilər

Portuqaliyalı kapitanın Səudiyyədən gələn ağlasığmaz maaşdan imtina səbəbi məlum oldu

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Aprel 22:06
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Tərəflər arasında baş tutan ilk görüşdə qollu heç-heçə qeydə alınmışdı
Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
23 Aprel 19:51
Güləş

Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərovdan Avropa çempionatında qızıl medal - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Aprel 22:15
Güləş

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərovdan Avropa çempionatında qızıl medal - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan güləşçilərindən möhtəşəm nəticə
İslam Bazarqanov finalda, Hacıyev isə bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq - YENİLƏNİB + VİDEO
24 Aprel 19:39
Güləş

İslam Bazarqanov finalda, Hacıyev isə bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq