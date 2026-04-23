“Sabah”ın müdafiəçisinə “Qarabağ”la matçlar baha başa gəldi

23 Aprel 2026 13:47
“Sabah”ın müdafiəçisinə “Qarabağ”la matçlar baha başa gəldi

“Qarabağ”la keçirilən oyunlar “Sabah”ın müdafiəçisi Stiv Solvet üçün ciddi nəticələrə səbəb olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, 30 yaşlı fransalı futbolçu həm Misli Premyer Liqasında, həm də Bizon Azərbaycan Kubokunda cəzalı duruma düşüb.

S.Solvet Misli Premyer Liqasının 28-ci turunda “Qarabağ”a qarşı 1:0 hesablı qələbə qazandıqları görüşdə sarı vərəqə alıb. Bu, onun çempionatda dördüncü xəbərdarlığı olduğu üçün müdafiəçi növbəti turda “Karvan-Yevlax”la oyunu buraxmalı olacaq.

Eyni zamanda futbolçu Bizon Azərbaycan Kubokunun yarımfinal mərhələsinin cavab matçında da “Qarabağ”la qarşılaşmada sarı vərəqə ilə cəzalanıb. Nəticədə S.Solvet mayın 13-də “Zirə”yə qarşı keçiriləcək final oyununda komandasına kömək edə bilməyəcək.

