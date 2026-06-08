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Kristian Eriksen bəyanatla çıxış edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
8 İyun 2026 20:27
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Kristian Eriksen bəyanatla çıxış edib

Danimarka millisinin yarımmüdafiəçisi Kristian Eriksen Skandinaviya yığmasının Ukrayna ilə yoldaşlıq oyunu zamanı huşunu itirməsindən sonra açıqlama verib.

İdman.Biz bildirir ki, futbolçu oyun zamanı huşunu itirib və ev sahibi komandanın 2:1 hesabı ilə öndə olduğu 75-ci dəqiqədə matç dayandırılıb.

“Hər kəsə özümü yaxşı hiss etdiyimi və artıq ailəmin yanında olduğumu bildirmək istəyirəm. Təsəvvür edə biləcəyiniz kimi, ICD [implantasiya edilə bilən kardioverter defibrillyator] həm mənim, həm də yaxınlarım üçün böyük bir şok oldu, amma hər kəsi sakitləşdirmək istəyirəm: bu, 2021-ci ildə baş verənlərdən fərqli idi. Özümü əla hiss edirəm və sağalma prosesim artıq başlayıb.

Bütün oyunçuların və meydandakı tibbi heyətin dəstəyi və köməyinə görə səmimi minnətdarlığımla yanaşı, illərdir mənə və ürəyimə qayğı göstərən həkimlərə də son dərəcə minnətdaram. Onların peşəkarlığı sayəsində ICD-m tam olaraq nəzərdə tutulduğu kimi etdi - məni lazımi vaxtda qorudu.

İndi tam olaraq sağalmama, ailəmlə keçirdiyim vaxta, qarşıdan gələn tətilə və uşaqlarımla futbol oynamağa diqqət yetirirəm”, - Eriksen sosial media səhifəsində yazıb.

2021-ci ilin iyun ayında Eriksen Danimarka və Finlandiya arasında keçirilən Avropa çempionatı matçında ürəyi dayanıb. Hadisədən sonra ona kardiostimulyator taxılıb.

İdman.Biz
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