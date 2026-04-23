Ançelotti Çempionlar Liqasında favoritini açıqladı

23 Aprel 2026 14:02
Hazırda Braziliya millisinin baş məşqçisi olan təcrübəli mütəxəssis Karlo Ançelotti UEFA Çempionlar Liqası-2025/26 mövsümünün favoritini açıqlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, İtaliyalı mütəxəssis mövsümün əvvəlində turnirin qalibi kimi “Real Madrid”i görsə də, komanda 1/4 finalda “Bavariya” qarşısında mübarizəni dayandırıb.

K.Ançelotti mətbuata verdiyi sonuncu proqnozunda hazırda turnirin əsas favoriti kimi PSJ-ni göstərib.

Qeyd edək ki, ÇL-də yarımfinal cütləri artıq müəyyənləşib: PSJ - “Bavariya” ilə, “Arsenal” isə - “Atletiko” Madridlə üz-üzə gələcək.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Arda Güler mövsümü vaxtından əvvəl başa vurdu
15:29
Futbol

Arda Güler mövsümü vaxtından əvvəl başa vurdu

Zədəsinin gözləniləndən daha ciddi olduğu bildirilib
“Qalatasaray” Türkiyə Futbol Federasiyası ilə əlaqələri dayandırdı
15:15
Futbol

“Qalatasaray” Türkiyə Futbol Federasiyası ilə əlaqələri dayandırdı

Dursun Özbek federasiyanın hazırkı rəhbərliyi ilə münasibətlərin dondurulduğunu açıqladı
"Başakşehir" özbəkistanlı hücumçunun bütün hüquqlarını əldə etdi
15:00
Futbol

"Başakşehir" özbəkistanlı hücumçunun bütün hüquqlarını əldə etdi

Eldor Şomurodov “Roma”ya qayıtmayacaq
Rəşad Məcidlə Balakişi Qasımov “Qarabağ”a görə “atışdı”
14:45
Azərbaycan futbolu

Rəşad Məcidlə Balakişi Qasımov “Qarabağ”a görə “atışdı” - FOTO

Sosial şəbəkələrdə futbolun emosional və ictimai tərəfi ön plana çıxdı
Stankoviç və 60-dan çox futbolçunun adı İtaliyada seks qalmaqalında
14:32
Futbol

Stankoviç və 60-dan çox futbolçunun adı İtaliyada seks qalmaqalında

İtaliya mətbuatı artıq hüquq-mühafizə orqanlarının araşdırma apardığını yazır
“Qarabağ”ın qapıçısı: “Təmiz penalti idi” - MÜSAHİBƏ
14:17
Futbol

“Qarabağ”ın qapıçısı: “Təmiz penalti idi” - MÜSAHİBƏ

Fabian Buntiç oyundan sonra matçı dəyərləndirib

Ən çox oxunanlar

AFFA oyununda hakim səhvən futbolçunu qovdu və meydançaya qaytardı
21 Aprel 01:37
Azərbaycan futbolu

AFFA oyununda hakim səhvən futbolçunu qovdu və meydançaya qaytardı

Qərar 15 dəqiqə sonra dəyişdirildi

Avropa çempionatı: Kandelaki və Abbasov bürünc medal uğrunda yarışacaqlar - YENİLƏNİB + VİDEO
20 Aprel 21:37
Güləş

Avropa çempionatı: Kandelaki və Abbasov bürünc medal uğrunda yarışacaqlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Hər iki idmançımız yarımfinalda uduzsa da, medal şansını qoruyur
Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Aprel 20:14
Güləş

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Aprel 22:06
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Tərəflər arasında baş tutan ilk görüşdə qollu heç-heçə qeydə alınmışdı