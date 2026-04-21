21 Aprel 2026
AZ

“Qarabağ” “Zirə”nin sabiq futbolçusunu heyətinə qatır? - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Futbol
Xəbərlər
21 Aprel 2026 13:44
150
“Qarabağ” futbol klubunun hazırda İsveçin “Malmö” klubunda çıxış edən “Zirə”nin sabiq futbolçusu Salifu Sumanı heyətinə qatdığı iddia olunur.

Məsələ ilə bağlı İdman.Biz “Qarabağ” futbol klubunun mətbuat xidmətinə sorğu ünvanlayıb.

“Transfer məsələsi ilə bağlı hər hansı yenilik və ya rəsmi qərar olacağı təqdirdə, bu barədə məlumat klub tərəfindən rəsmi qaydada ictimaiyyətə açıqlanacaq”, - deyə klubun açıqlamasında bildirilib.

Qeyd edək ki, “Qarabağ” hazırda turnir cədvəlində 56 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb.

İlqar Şabanov
İdman.Biz
Məqalədə:

