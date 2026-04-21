“Qarabağ” “Zirə”nin sabiq futbolçusunu heyətinə qatır? - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

“Qarabağ” futbol klubunun hazırda İsveçin “Malmö” klubunda çıxış edən “Zirə”nin sabiq futbolçusu Salifu Sumanı heyətinə qatdığı iddia olunur.
Məsələ ilə bağlı İdman.Biz “Qarabağ” futbol klubunun mətbuat xidmətinə sorğu ünvanlayıb.
“Transfer məsələsi ilə bağlı hər hansı yenilik və ya rəsmi qərar olacağı təqdirdə, bu barədə məlumat klub tərəfindən rəsmi qaydada ictimaiyyətə açıqlanacaq”, - deyə klubun açıqlamasında bildirilib.
Qeyd edək ki, “Qarabağ” hazırda turnir cədvəlində 56 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb.