Napoleon Fransa klublarının hədəfində

Belçikanın “Şarlerua” klubunun yarımmüdafiəçisi Yakob Napoleon Fransa çempionatının bir neçə klubunun maraq dairəsinə düşüb.
Mənbənin bildirdiyinə görə, yarımmüdafiəçi ilə “Brest” və “Oser” maraqlanır. Hər iki klub orta xətti gücləndirmək niyyətindədir.
Yakob Napoleonun 21 yaşı var. O, Norveç futbol akademiyasının yetirməsidir və “Şeyd” klubunun məzunudur.
Cari mövsümdə 31 oyunda iştirak edən futbolçu bir qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib. Onun transfer dəyəri 1,87 milyon avro qiymətləndirilir.