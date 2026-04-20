Qvardiola Ser Aleks Ferqyusonun rekorduna şərik çıxdı

20 Aprel 2026 07:22
İngiltərənin “Mançester Siti” futbol komandasının baş məşqçisi Pep Qvardiola Premyerliqada daha bir tarixi uğura imza atıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Mançester Siti” turnir cədvəlində ikinci pillədə olduğu halda, lider “Arsenal”ı 2:1 hesabı ilə məğlub edib. Bununla da Qvardiola komandası ikinci yerdə olarkən çempionatın lideri ilə qarşılaşdığı bütün dörd oyundan qalib ayrılmağı bacarıb. Bu, Premyerliqa tarixində Ser Aleks Ferqyusondan sonra qeydə alınan ən yaxşı göstəricidir.

“Etihad” stadionunda baş tutan matçda qələbə qollarını Rayan Şerki və Erlinq Haaland vurublar. “Arsenal”ın yeganə qoluna isə Kay Haverts imza atıb. Bu qalibiyyətdən sonra “şəhərlilər” liderlə xal fərqini 3-ə endiriblər.

Xatırladaq ki, Qvardiola artıq Premyer Liqada 250 qələbəni ən sürətli qazanan məşqçi kimi (cəmi 349 oyuna) tarixdə təkdir. Onun rəhbərliyi altında “Mançester Siti” son illərdə İngiltərə futbolunda tam hegemonluq edərək çoxsaylı titullar qazanıb.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Premyerliqada VAR qalmaqalı: Qabriel Holandı vurduğu üçün qovulmalı idi? - VİDEO
05:11
Futbol

Premyerliqada VAR qalmaqalı: Qabriel Holandı vurduğu üçün qovulmalı idi? - VİDEO

“Arsenal”ın müdafiəçisi meydanda qaldığı üçün çox bəxtlidir
Camal Musialadan yubiley: Bundesliqada 150-ci oyun
04:23
Futbol

Camal Musialadan yubiley: Bundesliqada 150-ci oyun

“Bavariya”nın gənc ulduzu çempionluq matçında əlamətdar rəqəmə çatıb
Salahdan möhtəşəm vida: Cerrardın rekordunu təkrarladı - VİDEO
03:12
Futbol

Salahdan möhtəşəm vida: Cerrardın rekordunu təkrarladı - VİDEO

Mersisayd derbisində fərqlənən misirli ulduz adını tarixə yazdırıb
“Qalatasaray” Brunu Fernandeşə elçi düşüb
01:41
Futbol

“Qalatasaray” Brunu Fernandeşə elçi düşüb

“Cimbom” Çempionlar Liqası öncəsi “Mançester Yunayted”in kapitanını hədəf alıb
Liqa 1: PSJ Endrik və Moreyranı dayandıra bilmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
01:06
Futbol

Liqa 1: PSJ Endrik və Moreyranı dayandıra bilmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Park de Prens”də keçirilən matçda “Lion” 11 dəqiqədə iki qol vurdu
Seriya A: “Yuventus” “Bolonya” qarşısında büdrəmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
00:56
Futbol

Seriya A: “Yuventus” “Bolonya” qarşısında büdrəmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

Turin klubu məğlubiyyətsizlik seriyasını yeddi oyuna çatdırıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” azlıqda qalsa da qələbəni əldə vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Aprel 21:35
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” azlıqda qalsa da qələbəni əldə vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO

Etiraza görə "Sabah"ın baş məşqçisi Valdas Dambrauskas və köməkçisi də sarı vərəqə ilə cəzalandırılıb
Zelim Kotsoyev yarışdan kənarlaşdırılıb
19 Aprel 14:40
Cüdo

Zelim Kotsoyev yarışdan kənarlaşdırılıb - YENİLƏNİB\VİDEO

Azərbaycan cüdoçusu bürünc medal görüşündən kənarda qaldı

Premyerliqa: “Mançester Yunayted” “Stemford Bridc”dən üç xalla dönür - YENİLƏNİB +VİDEO
19 Aprel 01:06
Dünya futbolu

Premyerliqa: “Mançester Yunayted” “Stemford Bridc”dən üç xalla dönür - YENİLƏNİB +VİDEO

Mateus Kunyanın qolu “qırmızı şeytanlar”a minimal hesablı qələbə qazandırıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sumqayıt” bir qolla qələbə çaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
19 Aprel 19:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sumqayıt” bir qolla qələbə çaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qəbələ”nin isə liqada qalmaq uğrunda mübarizəsi davam edir