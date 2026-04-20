Salahdan möhtəşəm vida: Cerrardın rekordunu təkrarladı - VİDEO

İngiltərənin “Liverpul” futbol komandasının cinah hücumçusu Məhəmməd Salah İngiltərə Premyer Liqasının 33-cü turunda “Everton”la keçirilən matçda növbəti qoluna imza atıb.

İdman.Biz “OptaJoe” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, bu qol sayəsində 33 yaşlı forvard “Liverpul”un sabiq kapitanı Stiven Cerrardın rekorduna şərik olub. Hər iki futbolçu Mersisayd derbiləri tarixində “Everton”un qapısına doqquz dəfə yol tapmağı bacarıb.

Qeyd edək ki, bu, misirli vingerin karyerasında sonuncu “Liverpul” derbisidir. Belə ki, təcrübəli oyunçu mövsümün sonunda komandadan ayrılacağını artıq rəsmən elan edib.

Salah 2017-ci ildən bəri “Liverpul” forması ilə çıxış etdiyi 439 rəsmi matçda 257 qol vurub və 122 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Qalatasaray” Brunu Fernandeşə elçi düşüb
01:41
Futbol

“Qalatasaray” Brunu Fernandeşə elçi düşüb

“Cimbom” Çempionlar Liqası öncəsi “Mançester Yunayted”in kapitanını hədəf alıb
Liqa 1: PSJ Endrik və Moreyranı dayandıra bilmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
01:06
Futbol

Liqa 1: PSJ Endrik və Moreyranı dayandıra bilmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Park de Prens”də keçirilən matçda “Lion” 11 dəqiqədə iki qol vurdu
Seriya A: “Yuventus” “Bolonya” qarşısında büdrəmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
00:56
Futbol

Seriya A: “Yuventus” “Bolonya” qarşısında büdrəmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

Turin klubu məğlubiyyətsizlik seriyasını yeddi oyuna çatdırıb
Afrika futbolunda xaos: Azarkeşlər meydanı istila etdi - VİDEO
00:39
Futbol

Afrika futbolunda xaos: Azarkeşlər meydanı istila etdi - VİDEO

CAF Konfederasiya Kubokunun yarımfinalında “Olimpik Safi” - “USM Əlcəzair” matçı təxirə salınıb
Bundesliqa: “Bavariya” 35-ci dəfə Almaniya çempionu oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
19 Aprel 23:59
Futbol

Bundesliqa: “Bavariya” 35-ci dəfə Almaniya çempionu oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Borussiya” “Mayns”ın uzatma dəqiqələrində vurduğu penalti qolu ilə qələbəni əldə verdi

Superliqa: “Trabzonspor”a 90+3-cü dəqiqədə ağır zərbə - YENİLƏNİB
19 Aprel 23:38
Futbol

Superliqa: “Trabzonspor”a 90+3-cü dəqiqədə ağır zərbə - YENİLƏNİB

Qələbəni son saniyələrdə əldən verən “bordo-mavililər” liderdən geri qalırlar

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” azlıqda qalsa da qələbəni əldə vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Aprel 21:35
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” azlıqda qalsa da qələbəni əldə vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO

Etiraza görə "Sabah"ın baş məşqçisi Valdas Dambrauskas və köməkçisi də sarı vərəqə ilə cəzalandırılıb
Zelim Kotsoyev yarışdan kənarlaşdırılıb
19 Aprel 14:40
Cüdo

Zelim Kotsoyev yarışdan kənarlaşdırılıb - YENİLƏNİB\VİDEO

Azərbaycan cüdoçusu bürünc medal görüşündən kənarda qaldı

Premyerliqa: “Mançester Yunayted” “Stemford Bridc”dən üç xalla dönür - YENİLƏNİB +VİDEO
19 Aprel 01:06
Dünya futbolu

Premyerliqa: “Mançester Yunayted” “Stemford Bridc”dən üç xalla dönür - YENİLƏNİB +VİDEO

Mateus Kunyanın qolu “qırmızı şeytanlar”a minimal hesablı qələbə qazandırıb
Kişi voleybolçuların Yüksək Liqasına yekun vurulub - YENİLƏNİB + FOTO
18 Aprel 22:13
Voleybol

Kişi voleybolçuların Yüksək Liqasına yekun vurulub - YENİLƏNİB + FOTO

Rəqibini 3:1 hesabı ilə məğlub edən “Xilasedici” çempion adını qazanıb