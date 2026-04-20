20 Aprel 2026
AZ

Afrika futbolunda xaos: Azarkeşlər meydanı istila etdi - VİDEO

Futbol
Xəbərlər
20 Aprel 2026 00:39
133
Afrika Futbol Konfederasiyasının (CAF) Konfederasiya Kubokunun yarımfinal mərhələsi ciddi qalmaqalla yadda qalıb. Mərakeşin “Olimpik Safi” və Əlcəzairin “USM Əlcəzair” komandaları arasındakı qarşılaşma azarkeşlərin törətdiyi iğtişaşlara görə yarımçıq qalıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, oyun zamanı hər iki klubun tərəfdarları arasında gərginlik yaşanıb və nəticədə çox sayda azarkeş təhlükəsizlik sədlərini yararaq yaşıl meydana daxil olub. Kütləvi şəkildə sahəyə axın edən fanatlar oyunun gedişatına mane olublar.

Baş vermiş hadisələrlə əlaqədar hakimlər briqadası və CAF nümayəndələri futbolçuların təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə matçın dayandırılmasına və təxirə salınmasına qərar veriblər.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Liqa 1: PSJ Endrik və Moreyranı dayandıra bilmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
01:06
Futbol

Liqa 1: PSJ Endrik və Moreyranı dayandıra bilmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Park de Prens”də keçirilən matçda “Lion” 11 dəqiqədə iki qol vurdu
Seriya A: “Yuventus” “Bolonya” qarşısında büdrəmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
00:56
Futbol

Seriya A: “Yuventus” “Bolonya” qarşısında büdrəmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

Turin klubu məğlubiyyətsizlik seriyasını yeddi oyuna çatdırıb
Bundesliqa: “Bavariya” 35-ci dəfə Almaniya çempionu oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
19 Aprel 23:59
Futbol

Bundesliqa: “Bavariya” 35-ci dəfə Almaniya çempionu oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Borussiya” “Mayns”ın uzatma dəqiqələrində vurduğu penalti qolu ilə qələbəni əldə verdi

Superliqa: “Trabzonspor”a 90+3-cü dəqiqədə ağır zərbə - YENİLƏNİB
19 Aprel 23:38
Futbol

Superliqa: “Trabzonspor”a 90+3-cü dəqiqədə ağır zərbə - YENİLƏNİB

Qələbəni son saniyələrdə əldən verən “bordo-mavililər” liderdən geri qalırlar
Saşa İliçdən sərt tənqid: “Qələbə qazansaq da, oyundan razı deyiləm”
19 Aprel 22:53
Futbol

Saşa İliçdən sərt tənqid: “Qələbə qazansaq da, oyundan razı deyiləm”

“Sumqayıt”ın baş məşqçisi Ninkoviçin əvəzlənmə səbəbinə aydınlıq gətirib
Premyerliqa: “Mançester Siti” “Arsenal”a aman vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO
19 Aprel 21:58
Futbol

Premyerliqa: “Mançester Siti” “Arsenal”a aman vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Şəhərlilər” öz meydanında “topçular”ı məğlub edərək fərqi minimuma endirdilər

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” azlıqda qalsa da qələbəni əldə vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Aprel 21:35
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” azlıqda qalsa da qələbəni əldə vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO

Etiraza görə "Sabah"ın baş məşqçisi Valdas Dambrauskas və köməkçisi də sarı vərəqə ilə cəzalandırılıb
“Strasbur” darmadağınla yarımfinala yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
17 Aprel 01:41
Dünya futbolu

“Strasbur” darmadağınla yarımfinala yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Fransa komandası “Maynts”dan ilk oyundakı məğlubiyyətin əvəzini artıqlaması ilə çıxdı
Zelim Kotsoyev yarışdan kənarlaşdırılıb
19 Aprel 14:40
Cüdo

Zelim Kotsoyev yarışdan kənarlaşdırılıb - YENİLƏNİB\VİDEO

Azərbaycan cüdoçusu bürünc medal görüşündən kənarda qaldı

Premyerliqa: “Mançester Yunayted” “Stemford Bridc”dən üç xalla dönür - YENİLƏNİB +VİDEO
19 Aprel 01:06
Dünya futbolu

Premyerliqa: “Mançester Yunayted” “Stemford Bridc”dən üç xalla dönür - YENİLƏNİB +VİDEO

Mateus Kunyanın qolu “qırmızı şeytanlar”a minimal hesablı qələbə qazandırıb