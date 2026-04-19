Superliqa: “Beşiktaş” Samsunda beş dəqiqəyə darmadağın oldu - YENİLƏNİR

19 Aprel 2026
Superliqa: "Beşiktaş" Samsunda beş dəqiqəyə darmadağın oldu

19 Aprel 2026 20:31
“Beşiktaş” Türkiyə Superliqasının 30-cu turunda səfərdə “Samsunspor”a 1:2 hesabı ilə məğlub olub. Qarşılaşma meydan sahiblərinin tarixi qələbəsi ilə yadda qalıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, ilk hissəsi qolsuz başa çatan matçın taleyi ikinci hissənin əvvəlində cəmi beş dəqiqə ərzində həll olunub. 50-ci dəqiqədə Holse hesabı açıb, 55-ci dəqiqədə isə Kulibali möhtəşəm zərbə ilə fərqi ikiyə çatdırıb. “Beşiktaş” yalnız 89-cu dəqiqədə Kristyan Asllaninin penaltidən vurduğu qolla fərqi azaltsa da, məğlubiyyətdən qaçmaq mümkün olmayıb.

Bu qələbə ilə xallarını 42-yə yüksəldən “Samsunspor” (7) Superliqada 2001-ci ilin oktyabrından bəri “Beşiktaş” üzərində ilk ev qələbəsini qazanıb. 55 xalda qalan “Beşiktaş” (4) isə növbəti turda “Fatih Karagümrük”ü qəbul edəcək.

19:39

Türkiyə Superliqasının 30-cu turunda “Kasımpaşa” öz meydanında “Alanyaspor”u qəbul edib. Qarşılaşma meydan sahiblərinin 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, matçın taleyini həll edən yeganə qol 60-cı dəqiqədə vurulub. İrfan Can Kahveçi künc zərbəsindən birbaşa zərbə ilə topu uzaq küncdən ağlara göndərərək komandasına üç xal qazandırıb.

Bu qələbə ilə xallarını 31-ə çatdıran “Kasımpaşa” elitada qalmaq yolunda mühüm addım ataraq təhlükəli zonadan uzaqlaşıb. “Alanyaspor” isə 33 xalda qalıb.

Növbəti turda “Kasımpaşa” səfərdə “Başakşəhər”in qonağı olacaq, “Alanyaspor” isə “Samsunspor”u sınağa çəkəcək.

