Seriya A: “Milan”dan vacib qələbə - YENİLƏNİR + VİDEO

Seriya A: "Milan"dan vacib qələbə

19 Aprel 2026 19:23
“Milan” İtaliya A Seriyasının 33-cü turunda səfərdə “Verona”nı minimal hesabla məğlub edib - 1:0. Qarşılaşma

İdman.Biz xəbər verir ki, oyunda yeganə qolu 41-ci dəqiqədə Adrien Rabyo vurub.

Bu qələbə sayəsində xallarının sayını 66-ya çatdıran “Milan” turnir cədvəlində ikinci pilləyə yüksəlib. Komanda əlavə göstəricilərə görə eyni xala malik “Napoli”ni geridə qoymağı bacarıb. Çempionata isə 78 xalla “İnter” başçılıq edir.

Ardıcıl beşinci məğlubiyyətini alan “Verona” sonuncu - 20-ci yerdə qərarlaşıb.

17:10

İtaliya A Seriyasının 33-cü turu çərçivəsində “Kremoneze” öz meydanında “Torino”nu qəbul edib. Qarşılaşma tərəflərin qarşılıqlı hücumlarına baxmayaraq, 0:0 hesablı heç-heçə ilə başa çatıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, maraqlı məqam “Kremoneze”nin son səkkiz matçda ilk dəfə heç-heçə etməsidir. Bu nəticədən sonra xallarının sayını 28-ə çatdıran komanda turnir cədvəlinin 17-ci pilləsində qərarlaşıb. Aktivində 40 xal olan “Torino” isə 12-ci yerdədir.

“Kremoneze” növbəti turda, aprelin 24-də səfərdə “Napoli”nin qonağı olacaq. “Torino” isə aprelin 26-da keçiriləcək 34-cü tur matçında çempionatın lideri “İnter”i sınağa çəkəcək.

