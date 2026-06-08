Misli Premyer Liqasının 2025/2026 mövsümünün TOP-10 qolu açıqlanıb.
İdman.Biz Peşəkar Futbol Liqasına istinadən xəbər verir.
Vurulan həmin qolları təqdim edirik:
Misli Premyer Liqasının 2025/2026 mövsümünün TOP-10 qolu açıqlanıb.
İdman.Biz Peşəkar Futbol Liqasına istinadən xəbər verir.
Vurulan həmin qolları təqdim edirik:
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