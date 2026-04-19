Premyerliqa: Van Deyk “Liverpul”a qələbə qazandırdı - VİDEO

“Liverpul” İngiltərə Premyer Liqasının 33-cü turunda Mersisayd derbisində “Everton”u 2:1 hesabı ilə məğlub edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, matçda hesabı 29-cu dəqiqədə qonaqların hücumçusu Məhəmməd Salah açıb. Meydan sahiblərinin cavab qoluna isə 54-cü dəqiqədə Betu imza atıb.
Gərgin keçən mübarizənin taleyi son saniyələrdə həll olunub. “Qırmızılar”ın müdafiəçisi Vircil van Deyk 90+10-cu dəqiqədə vurduğu qolla komandasına qələbə qazandırıb.
Oyunun ikinci hissəsində “Liverpul”un qapıçısı Georgi Mamardaşvili zədələnərək meydanı xərəkdə tərk edib. Onu klubun üçüncü qolkiperi Freddi Vudmen əvəzləyib.
Bu nəticədən sonra xallarını 55-ə çatdıran “Liverpul” turnir cədvəlinin beşinci pilləsində qərarlaşıb. 47 xalı olan “Everton” isə 10-cu sıradadır.
Paralel keçən matçlarda “Aston Villa” “Sanderlend”ə 4:3, “Nottinqem Forest” isə öz meydanında “Bernli”yə 4:1 hesabı ilə qalib gəlib.