Premyerliqa: Van Deyk “Liverpul”a qələbə qazandırdı - VİDEO

19 Aprel 2026 19:34
“Liverpul” İngiltərə Premyer Liqasının 33-cü turunda Mersisayd derbisində “Everton”u 2:1 hesabı ilə məğlub edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, matçda hesabı 29-cu dəqiqədə qonaqların hücumçusu Məhəmməd Salah açıb. Meydan sahiblərinin cavab qoluna isə 54-cü dəqiqədə Betu imza atıb.

Gərgin keçən mübarizənin taleyi son saniyələrdə həll olunub. “Qırmızılar”ın müdafiəçisi Vircil van Deyk 90+10-cu dəqiqədə vurduğu qolla komandasına qələbə qazandırıb.

Oyunun ikinci hissəsində “Liverpul”un qapıçısı Georgi Mamardaşvili zədələnərək meydanı xərəkdə tərk edib. Onu klubun üçüncü qolkiperi Freddi Vudmen əvəzləyib.

Bu nəticədən sonra xallarını 55-ə çatdıran “Liverpul” turnir cədvəlinin beşinci pilləsində qərarlaşıb. 47 xalı olan “Everton” isə 10-cu sıradadır.

Paralel keçən matçlarda “Aston Villa” “Sanderlend”ə 4:3, “Nottinqem Forest” isə öz meydanında “Bernli”yə 4:1 hesabı ilə qalib gəlib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Liqa 1: “Monako”dan inanılmaz geri dönüş
20:06
Futbol

Liqa 1: “Monako”dan inanılmaz geri dönüş

İki top geriyə düşən monakolular “Oser”lə heç-heçəyə razılaşıblar
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sumqayıt” bir qolla qələbə çaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
19:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sumqayıt” bir qolla qələbə çaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qəbələ”nin isə liqada qalmaq uğrunda mübarizəsi davam edir
Bundesliqa: “Frayburq”un qalibiyyət seriyası davam edir
19:56
Futbol

Bundesliqa: “Frayburq”un qalibiyyət seriyası davam edir

Evdə ardıcıl dördüncü qələbəsini qazanan meydan sahibləri ilk yeddiliyə daxil olub
Seriya A: “Milan”dan vacib qələbə - YENİLƏNİR + VİDEO
19:23
Futbol

Seriya A: “Milan”dan vacib qələbə - YENİLƏNİR + VİDEO

Yarımbaşlıq: “Verona”nı tək qolla keçən “rossonerilər” ikinci pilləyə yüksəldi
Antonio Konte gələcəyi ilə bağlı susqunluğunu pozdu
17:35
Futbol

Antonio Konte gələcəyi ilə bağlı susqunluğunu pozdu

Təcrübəli mütəxəssis “Napoli”dəki müqaviləsi və prezidentlə münasibətləri barədə danışıb
Misli Premyer Liqası: "İmişli" "Kəpəz"i məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
17:30
Futbol

Misli Premyer Liqası: "İmişli" "Kəpəz"i məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar minimal hesabla qələbə qazandı

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” azlıqda qalsa da qələbəni əldə vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Aprel 21:35
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” azlıqda qalsa da qələbəni əldə vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO

Etiraza görə "Sabah"ın baş məşqçisi Valdas Dambrauskas və köməkçisi də sarı vərəqə ilə cəzalandırılıb
Pley-offda gərginlik pik həddə: “Neftçi”dən NTD üzərində inamlı revanş - YENİLƏNİB
16 Aprel 21:45
Basketbol

Pley-offda gərginlik pik həddə: “Neftçi”dən NTD üzərində inamlı revanş - YENİLƏNİB

Yarımfinalçının adı üçüncü qarşılaşmada müəyyənləşəcək
“Strasbur” darmadağınla yarımfinala yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
17 Aprel 01:41
Dünya futbolu

“Strasbur” darmadağınla yarımfinala yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Fransa komandası “Maynts”dan ilk oyundakı məğlubiyyətin əvəzini artıqlaması ilə çıxdı
Premyerliqa: “Mançester Yunayted” “Stemford Bridc”dən üç xalla dönür - YENİLƏNİB +VİDEO
01:06
Dünya futbolu

Premyerliqa: “Mançester Yunayted” “Stemford Bridc”dən üç xalla dönür - YENİLƏNİB +VİDEO

Mateus Kunyanın qolu “qırmızı şeytanlar”a minimal hesablı qələbə qazandırıb