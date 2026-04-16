Messi “Barselona”ya rəqib olmuş klubu aldı

Dünya futbolunun canlı əfsanəsi Lionel Messi klub sahibi olmağa hazırlaşır. Argentinalı ulduz İspaniyanın üçüncü divizionunda çıxış edən “Kornelya” klubunu satın alır.

İdman.Biz xəbər verir ki, Kataloniya təmsilçisi 100 faiz Messiyə məxsus olacaq.

Uzun illər “Barselona”da çıxış edən və bölgə ilə sıx bağları olan futbolçunun bu addımı həm idman, həm də investisiya baxımından strateji gediş hesab olunur.

Qeyd edək ki, “Kornelya” klubu gənc istedadların yetişdirilməsi və güclü akademiyası ilə tanınır. Kollektivin tarixindəki ən böyük nailiyyət 6 yanvar 2021-ci ildə Kral Kubokunun 1/32 final mərhələsində qeydə alınıb. Həmin vaxt komanda doğma meydanda Madrid “Atletiko”sunu minimum hesabla (1:0) məğlub edərək sensasiyaya imza atmışdı. Turnirin növbəti mərhələsində isə “Kornelya” “Barselona” ilə qarşılaşıb. İddialı rəqibi ilə oyunda layiqli mübarizə aparan komanda yalnız əlavə vaxtda buraxılan qollarla 0:2 hesablı məğlubiyyətə üzülüb.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Mançester Siti”də bir dövrün sonu
20:07
Futbol

“Mançester Siti”də bir dövrün sonu

Bernardo Silva doqquz illik uğurlu karyerasını başa vurmaq qərarına gəlib
“Liverpul”dan Ekitikenin durumu barədə açıqlama
19:24
Futbol

“Liverpul”dan Ekitikenin durumu barədə açıqlama

Fransalı hücumçunun axill vətərinin qopması rəsmən təsdiqlənib
“Mançester Yunayted”də baş məşqçi böhranı
18:57
Futbol

“Mançester Yunayted”də baş məşqçi böhranı

“Lids Yunayted” məğlubiyyəti rəhbərliyin planlarını alt-üst etdi
Ştefan Orteqadan sensasiyalı dönüş: “Nottingem Forest” qərarını dəyişir
18:49
Futbol

Ştefan Orteqadan sensasiyalı dönüş: “Nottingem Forest” qərarını dəyişir

Avropa Liqasındakı qəhrəmanlıq alman qapıçının taleyini həll edə bilər
“Arsenal” və “Yuventus”un sabiq qapıçısı faciəvi şəkildə həlak olub
18:38
Futbol

“Arsenal” və “Yuventus”un sabiq qapıçısı faciəvi şəkildə həlak olub

Aleks Manningerin avtomobilini qatar vurub
Nigar Mirzəliyeva: “Andorra üzərində qələbə böyük əhəmiyyət daşıyırdı”
18:04
Futbol

Nigar Mirzəliyeva: “Andorra üzərində qələbə böyük əhəmiyyət daşıyırdı”

Aprelin 18-də keçiriləcək oyunun əhəmiyyətinə toxunan müdafiəçi şansları dəyərləndirib

Ən çox oxunanlar

Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİR + FOTO/VİDEO
18:27
Cüdo

Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİR + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz həlledici görüşdə Rusiya təmsilçisinə qalib gəlib
Çempionlar Liqası: “Bavariya”dan dramatik qələbə, heç-heçə “Arsenal”ı yarımfinala daşıyır
00:56
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Bavariya”dan dramatik qələbə, heç-heçə “Arsenal”ı yarımfinala daşıyır - YENİLƏNİB + VİDEO

"Arsenal" yarımfinalda "Atletiko" ilə oynayacaq
Çempionlar Liqası: “Atletiko” və PSJ adlarını yarımfinala yazdırdılar
15 Aprel 01:04
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Atletiko” və PSJ adlarını yarımfinala yazdırdılar - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinalda PSJ “Real Madrid” - “Bavariya”, “Atletiko” isə “Arsenal” - “Sportinq” cütlüyünün qalibi ilə rastlaşacaq
Azərbaycan Basketbol Liqası: “Sabah” 1/4 finalda “Naxçıvan”a qalib gəlib
14 Aprel 22:24
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Sabah” 1/4 finalda “Naxçıvan”a qalib gəlib - YENİLƏNİB

Görüşlər Bakı İdman Sarayında təşkil olunub