16 Aprel 2026
Peşəkar Futbol Liqası: Bu mövsüm Superkubok oyununun keçirilməsi gündəmdə deyil

16 Aprel 2026 14:00
Azərbaycan futbolunda uzun illərdir ölkə çempionu ilə kubokun qalibini üz-üzə gətirən Superkubok oyunu keçirilmir.

İdman.Biz AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu qarşılaşma müstəqillik dövründə cəmi dörd dəfə təşkil olunub.

İlk Superkubok oyunu 1993-cü il fevralın 21-də oynanılıb. Sumqayıtda “Neftçi” ilə “İnşaatçı Bakı” komandaları arasında keçirilmiş qarşılaşma “ağ-qaralar”ın qələbəsi ilə yekunlaşıb – 4:1.

1993-cü ildə təşkil olunan Superkubok matçı baş tutmayıb. Mövsümü “qızıl dubl”la başa vuran “Qarabağ” təşkilatçılar tərəfindən üç titulla mükafatlandırılıb.

1994-1995-ci illər mövsümündə çempion olan “Kəpəz” Superkubok uğrunda oynamaqdan imtina etdiyi üçün ölkə kubokunun qalibi “Neftçi”nin qarşısına vitse-çempion “Turan” komandası çıxıb. Əsas vaxtı 1:1 hesabı ilə bitən görüşdə paytaxt təmsilçisi penaltilər seriyasında (8:7) qalib gələrək sonuncu dəfə Superkuboka sahib çıxıb.

Azərbaycan Superkuboku uğrunda sonuncu görüş 2013-cü ildə Naxçıvanda əzəli rəqiblər olan “Xəzər Lənkəran” və “Neftçi” arasında baş tutub. Bölgə təmsilçisi meydandan 2:1 hesablı qələbə ilə qalib ayrılaraq, titulun hələlik son sahibi olub.

Görəsən, dünyanın bir çox ölkəsində təşkil olunan prinsipial qarşılaşma Azərbaycanda yenidən bərpa olunacaqmı?

Məsələ ilə bağlı sualımızı Peşəkar Futbol Liqasına (PFL) ünvanladıq. Qurumun Media və marketinq direktoru Sənan Abdullayev Azərbaycan Superkuboku uğrunda oyunun keçirilməsinin 2025/26-cı il mövsümü üçün gündəmdə olmadığını söyləyib: “Buna səbəb klublarımızın avrokuboklara hazırlığı, Superkubokun avrokuboklara yer verməməsi, mükafatın olmaması səbəbindən matça klublarımızın maraq göstərməməsidir. Superkubok bizdə sonuncu dəfə 2012-ci ildə keçirilib. Bu matçın təşkili üçün vaxt olduqca önəmli amildir. Hazırda aktual deyil. Amma bildirdiyimiz kimi, bu təcrübə bizdə olub. Gələcəkdə bu görüşün bərpası mümkün olarsa, əlavə məlumatlar veriləcək”.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Real Madrid” “Barselona” üçün “şərəf dəhlizi” təşkil etməyəcək
13:46
Futbol

“Real Madrid” “Barselona” üçün “şərəf dəhlizi” təşkil etməyəcək

“Şərəf dəhlizi” İspaniya futbolunda böyük hörmət və rəqabət rəmzidir
“Qarabağ” - “Sabah” oyununun hakimləri açıqlandı
13:31
Futbol

“Qarabağ” - “Sabah” oyununun hakimləri açıqlandı

Turun ilk qarşılaşması - “Araz-Naxçıvan” - “Turan Tovuz” oyununu Rauf Cabarov idarə edəcək
“Qarabağ”a Bakıda dörd qol vuran hücumçu “Nyukasl”dan ayrılmaq istəyir
12:58
Futbol

“Qarabağ”a Bakıda dörd qol vuran hücumçu “Nyukasl”dan ayrılmaq istəyir

İngiltərəli futbolçu yayda klubunu dəyişməyə hazırlaşır
Azər Bağırovdan ayrılıq iddialarına cavab
12:44
Futbol

Azər Bağırovdan ayrılıq iddialarına cavab

Mütəxəssis heyətdə bəzi itkilərin olduğunu söyləyib
“Turan Tovuz”un toqolu müdafiəçisi: “Hədəfimiz hər oyunda qalib gəlməkdir” - MÜSAHİBƏ
12:29
Futbol

“Turan Tovuz”un toqolu müdafiəçisi: “Hədəfimiz hər oyunda qalib gəlməkdir” - MÜSAHİBƏ

Emmanuel Hakman bildirib ki, əlimizdən gələni edəcəyik
İspaniyada azarkeşlər matçlarda bloqerlərə qarşı çıxır
11:57
Futbol

İspaniyada azarkeşlər matçlarda bloqerlərə qarşı çıxır

Bloqerlərə azarkeşlərin oyunlara gəlməsinə maneə yaradır

Ən çox oxunanlar

Çempionlar Liqası: “Bavariya”dan dramatik qələbə, heç-heçə “Arsenal”ı yarımfinala daşıyır
00:56
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Bavariya”dan dramatik qələbə, heç-heçə “Arsenal”ı yarımfinala daşıyır - YENİLƏNİB + VİDEO

"Arsenal" yarımfinalda "Atletiko" ilə oynayacaq
Çempionlar Liqası: “Atletiko” və PSJ adlarını yarımfinala yazdırdılar
15 Aprel 01:04
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Atletiko” və PSJ adlarını yarımfinala yazdırdılar - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinalda PSJ “Real Madrid” - “Bavariya”, “Atletiko” isə “Arsenal” - “Sportinq” cütlüyünün qalibi ilə rastlaşacaq
Azərbaycan Basketbol Liqası: “Sabah” 1/4 finalda “Naxçıvan”a qalib gəlib
14 Aprel 22:24
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Sabah” 1/4 finalda “Naxçıvan”a qalib gəlib - YENİLƏNİB

Görüşlər Bakı İdman Sarayında təşkil olunub
Azərbaycan Basketbol Liqası: “Ordu” “Gəncə”ni məğlub etdi
13 Aprel 22:52
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Ordu” “Gəncə”ni məğlub etdi - YENİLƏNİB

Hər iki qarşılaşma Bakı İdman Sarayında təşkil olunub