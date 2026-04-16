16 Aprel 2026
AZ

"Qarabağ" - "Sabah" oyununun hakimləri açıqlandı

Futbol
Xəbərlər
16 Aprel 2026 13:31
132
"Qarabağ" - "Sabah" oyununun hakimləri açıqlandı

Misli Premyer Liqasının 28-ci turunun təyinatları açıqlanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Tura “Araz-Naxçıvan” - “Turan Tovuz” matçı ilə start veriləcək. Oyunu Rauf Cabarov idarə edəcək. Turun son - “Sumqayıt” - “Qəbələ” qarşılaşması isə Vüqar Həsənliyə həvalə edilib.

Misli Premyer Liqası
Üçüncü dövrə, 28-ci tur
17 aprel
17:00. “Araz-Naxçıvan” - “Turan Tovuz”
Hakimlər: Rauf Cabarov, Akif Əmirəli, Şirmamed Mamedov, İslam Məmmədov.
VAR: Fərid Hacıyev.
AVAR: Rəhman İmami.
Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov.
AFFA nümayəndəsi: Emin Cəfərov.
“SOCAR Polymer Arena”

19:30. “Zirə” - “Neftçi”
Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Namiq Hüseynov, Zöhrab Abbasov, Kamran Əliyev.
VAR: Nicat İsmayıllı.
AVAR: Eyyub İbrahimov.
Hakim-inspektor: İmanxan Sultani.
AFFA nümayəndəsi: Anar Şıxəliyev.
Zirə İdman Kompleksinin stadionu

18 aprel
15:30. “Karvan-Yevlax” - “Şamaxı”
Hakimlər: Emin Əliyev, Zeynal Zeynalov, Müslüm Əliyev, Rəşad Əhmədov.
VAR: Əli Əliyev.
AVAR: Rahil Ramazanov.
Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov.
AFFA nümayəndəsi: Namiq Əliyev.
Yevlax şəhər stadionu

19:30. “Qarabağ” - “Sabah”
Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, İnqilab Məmmədov.
VAR: Tural Qurbanov.
AVAR: Cəmil Quliyev.
Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov.
AFFA nümayəndəsi: Azər Əsgərov.
Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu

19 aprel
15:30. “Kəpəz” - “İmişli”
Hakimlər: Kamal Umudlu, Vüsal Məmmədov, Orxan İbişov, Namiq Bəkirov.
VAR: Elvin Bayramov.
AVAR: Rəşad Əhmədov.
Hakim-inspektor: Asim Xudiyev.
AFFA nümayəndəsi: Bəhram Qurbanov
Yevlax şəhər stadionu

18:00. “Sumqayıt” - “Qəbələ”
Hakimlər: Vüqar Həsənli, Teymur Teymurov, Tərlan Talıbzadə, Rəvan Həmzəzadə.
VAR: Kamranbəy Rəhimov.
AVAR: Əkbər Əhmədov.
Hakim-inspektor: Feyzulla Feyzullayev.
AFFA nümayəndəsi: Erkin Hüseynov.
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

İdman.Biz
Məqalədə:

Ən çox oxunanlar

