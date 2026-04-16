16 Aprel 2026
AZ

Futbol
Xəbərlər
16 Aprel 2026 12:58
118
“Qarabağ”a Bakıda dörd qol vuran hücumçu “Nyukasl”dan ayrılmaq istəyir

İngiltərənin “Nyukasl” futbol klubunun cinah hücumçusu Entoni Qordon yay transfer pəncərəsində komandadan ayrılmaq niyyətindədir.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə yerli KİV məlumat yayıb.

Mənbənin bildirdiyinə görə, Qordon ötən yay Aleksandr İsak kimi daha yüksək səviyyəli kluba keçmək istəyir. Futbolçu hesab edir ki, artıq “Nyukasl”ın səviyyəsini keçib və yeni çağırışa ehtiyac duyur.

İngiltərəli oyunçu daha yüksək maaş və mütəmadi olaraq Çempionlar Liqasında çıxış etmək istəyir. Bu mövsüm 25 yaşlı futbolçu bütün turnirlərdə 46 oyuna çıxıb, 17 qol vurub və beş məhsuldar ötürmə edib.

Xatırladaq ki, UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində “Qarabağ”a qarşı Bakıda keçirilən ilk qarşılaşmada “Nyukasl”ın ulduzu Entoni Qordon ilk hissədə “poker”ə imza atmışdı. Oyun “sağsağanlar”ın 1:6 hesablı qələbəsi ilə bitmişdi.

İdman.Biz
Məqalədə:

