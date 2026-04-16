Azər Bağırovdan ayrılıq iddialarına cavab

“İmişli” ilə oyuna maksimum şəkildə hazırlaşırıq”.
Bu sözləri “Kəpəz”in baş məşqçisi Azər Bağırov deyib.
Mütəxəssis heyətdə bəzi itkilərin olduğunu söyləyib.
“Heyətdə bəzi itkilərimiz var. Son oyunlardakı məğlubiyyətləri futbolçular yaxşı dərk edirlər. Düşünürəm ki, bunun qarşılığında keyfiyyətli oyun sərgiləyəcəklər”, - deyə o, sport24.az-a açıqlamasında söyləyib.
O, son günlərdə komandadan ayrılacağı barədə yayılan xəbərlərə münasibət bildirib:
“Komandadakı taleyimlə bağlı klub rəhbərliyi ilə görüşlərimiz olub. Bəzi məsələlər üzrə danışmışıq. Ümid edirəm ki, növbəti mövsümdə “Kəpəz”in tarixində yeni səhifə açılar və azarkeşlərimiz buna sevinər. Onlar komandalarını daim yüksəkdə görməyə layiqdirlər”.
Qeyd edək ki, “Kəpəz” növbəti turda “İmişli”ni qəbul edəcək. Matç aprelin 19-u, saat 15:30-da keçiriləcək.