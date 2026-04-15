15 Aprel 2026
AZ

Azərbaycanın İkinci Liqasında meydanın mərkəzindən möhtəşəm qol vuruldu - VİDEO

Futbol
Xəbərlər
15 Aprel 2026 18:34
139
Futbol üzrə Azərbaycan II Liqasında XXII tur çərçivəsində baş tutan “Şəki Siti” - “Ağstafa Gəncləri” oyununda baxımlı qol qeydə alınıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, qarşılaşmanın 8-ci dəqiqəsində “Şəki Siti”nin futbolçusu Rəsul İbrahimov rəqib qapıçının öz mövqeyini tərk edərək irəli çıxmasından istifadə edərək topu meydanın mərkəzindən tora qovuşdurub.

Lakin vurulan bu baxımlı qol “Şəki Siti”ni məğlubiyyətdən qurtara bilməyib. Oyun qonaqların - “Ağstafa Gəncləri” komandasının 4:1 hesablı inamlı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

“Şəki Siti”nin futbolçusu Rəsul İbrahimovun vurduğu baxımlı qolu təqdim edirik:

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Real Madrid”in keçmiş oyunçusu Xose Santamaria vəfat edib
19:18
Dünya futbolu

“Real Madrid”in keçmiş oyunçusu Xose Santamaria vəfat edib

Məşqçi kimi Santamaria “Espanyol” və İspaniya milli komandasında çalışıb
Altay Bayındır Türkiyə nəhəngi ilə razılaşdı
17:54
Futbol

Altay Bayındır Türkiyə nəhəngi ilə razılaşdı

Transferin rəsmiləşməsi üçün yalnız bir maneə qalıb
Conco Şelvi karyerasını başa vurub
17:39
Futbol

Conco Şelvi karyerasını başa vurub

İngiltərəli yarımmüdafiəçi məşqçilik fəaliyyətinə start verib
Bəhlul Mustafazadənin son durumu açıqlandı - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA
17:30
Futbol

Bəhlul Mustafazadənin son durumu açıqlandı - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Müdafiəçinin fərdi məşqlərə start verəcəyi gözlənilir
“Qarabağ”ın futbolçusu: “Transfer iddiaları işimi düzgün gördüyümü göstərir” - MÜSAHİBƏ
17:23
Azərbaycan futbolu

“Qarabağ”ın futbolçusu: “Transfer iddiaları işimi düzgün gördüyümü göstərir” - MÜSAHİBƏ

Leandro Andrade çempionluq yarışı və kubok oyunundan danışdı
Ayxan Hüseynov: “Çalışacağıq ki, üçüncü pilləni heç kimə verməyək”
16:57
Azərbaycan futbolu

Ayxan Hüseynov: “Çalışacağıq ki, üçüncü pilləni heç kimə verməyək”

Yarımmüdafiəçisi komandasının çempionatdakı çıxışını dəyərləndirib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qonaqları məğlub yola saldı - YENİLƏNİB + VİDEO
12 Aprel 20:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qonaqları məğlub yola saldı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Boz qurd”lar xallarını 52-yə çatdıraraq turnir cədvəlində mövqeyini möhkəmləndirdi
Seriya A: “İnter” 0:2 hesablı geridönüşlə “Komo”ya qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
13 Aprel 00:49
Futbol

Seriya A: “İnter” 0:2 hesablı geridönüşlə “Komo”ya qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Türam və Dumfris hərəyə dubl ediblər
La Liqa: “Vilyarreal” səfərdə “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB
13 Aprel 01:19
Futbol

La Liqa: “Vilyarreal” səfərdə “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB

“Sarı sualtı qayıq” bu qələbə sayəsində turnir cədvəlində üçüncü pillədə qərarlaşıb
Çempionlar Liqası: “Atletiko” və PSJ adlarını yarımfinala yazdırdılar
01:04
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Atletiko” və PSJ adlarını yarımfinala yazdırdılar - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinalda PSJ “Real Madrid” - “Bavariya”, “Atletiko” isə “Arsenal” - “Sportinq” cütlüyünün qalibi ilə rastlaşacaq