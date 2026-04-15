Braziliya prezidenti ilə Ançelotti Neymarı müzakirə edib

Braziliya prezidenti Luis İnasiu Lula da Silva ölkənin futbol üzrə milli komandasının baş məşqçisi Karlo Ançelotti ilə görüş keçirib.
İdman.Biz "RMC Sport"a istinadən xəbər verir ki, tərəflər 2026-cı il dünya çempionatı öncəsi ulduz hücumçu Neymarın milliyə mümkün dəvətini müzakirə ediblər.
“Ünsiyyət zamanı Ançelotti məndən soruşdu ki, Neymarı Braziliya yığmasına çağırmalıdırmı. Mən isə cavab verdim: “Əgər hazırda komanda üçün oynamağa tam hazırdırsa, onu dəvət etmək olar”, - deyə prezident bildirib.
Qeyd edək ki, Braziliya milli komandasının baş məşqçisi Karlo Ançelottinin "Santos"un ulduz hücumçusu Neymarı 2026-cı il dünya çempionatına aparmaq planı yoxdur.