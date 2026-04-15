15 Aprel 2026
Braziliya prezidenti ilə Ançelotti Neymarı müzakirə edib

15 Aprel 2026 09:25
Braziliya prezidenti Luis İnasiu Lula da Silva ölkənin futbol üzrə milli komandasının baş məşqçisi Karlo Ançelotti ilə görüş keçirib.

İdman.Biz "RMC Sport"a istinadən xəbər verir ki, tərəflər 2026-cı il dünya çempionatı öncəsi ulduz hücumçu Neymarın milliyə mümkün dəvətini müzakirə ediblər.

“Ünsiyyət zamanı Ançelotti məndən soruşdu ki, Neymarı Braziliya yığmasına çağırmalıdırmı. Mən isə cavab verdim: “Əgər hazırda komanda üçün oynamağa tam hazırdırsa, onu dəvət etmək olar”, - deyə prezident bildirib.

Qeyd edək ki, Braziliya milli komandasının baş məşqçisi Karlo Ançelottinin "Santos"un ulduz hücumçusu Neymarı 2026-cı il dünya çempionatına aparmaq planı yoxdur.

