14 Aprel 2026
AZ

Yamaldan Messinin qucağındakı tarixi fotosuna gözlənilməz şərh - FOTO

Futbol
Xəbərlər
14 Aprel 2026 16:27
72
İspaniyanın “Barselona” futbol klubunun gənc ulduzu Lamin Yamal uşaqlıq dövründə Lionel Messi ilə çəkilmiş ikonik fotoşəkil barədə diqqətçəkən açıqlamalar verib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Lamin Yamalın körpəlik dövründə Lionel Messinin qucağında yer aldığı kadr son illərdə futbol dünyasında tez-tez xatırlanır. “Barselona” akademiyasının rəmzi anlarından biri kimi göstərilən bu foto gənc ulduzun parlaması ilə yenidən aktuallaşıb.

Sözügedən kadrı dəyərləndirən Yamal fotoya hər baxdığında təəccübləndiyini ifadə edib. Gənc oyunçu o anın həm maraqlı, həm də mənalı olduğunu bildirib:

“Messi məni qollarında tutur, mən isə ona heç baxmıram deyə təəccübləndim”.

Hələ körpə olduğu üçün həmin anın fərqində olmadığını dilə gətirən Yamal illər sonra ortaya çıxan bu fotonun onun üçün xüsusi əhəmiyyət daşıdığını vurğulayaraq, “Nə etdiyimi bilmirəm” sözlərini əlavə edib.

Lionel Messi ilə eyni kadrda yer almağın onun üçün böyük qürur olduğunu qeyd edən Yamal argentinalı ulduz barədə tərif dolu ifadələr işlədib. O, Messini tarixin gəlmiş-keçmiş ən böyük futbolçusu adlandıraraq, bu xatirəni bir növ şans və ilham mənbəyi kimi gördüyünü deyib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Barselona” tarix yazmağa, “Liverpul” isə PSJ-dən revanş almağa çalışacaq - İDMAN.BİZ-in İCMALI
16:51
Futbol

“Barselona” tarix yazmağa, “Liverpul” isə PSJ-dən revanş almağa çalışacaq - İDMAN.BİZ-in İCMALI

PSJ-yə qarşı oyun Məhəmməd Salah üçün “Liverpul”un heyətində sonuncu ola bilər
Füzuli Məmmədov: “Fərq kifayət qədərdir və mövsümün sonuna az oyun qalıb” - MÜSAHİBƏ
16:43
Azərbaycan futbolu

Füzuli Məmmədov: “Fərq kifayət qədərdir və mövsümün sonuna az oyun qalıb” - MÜSAHİBƏ

“Karvan-Yevlax”ın baş məşqçisi bildirib ki, futbol elə oyundur ki, hər tur yeni imkan deməkdir
AFFA U-13 Liqasında pley-off mərhələsinin püşkü atılıb - FOTO
16:32
Azərbaycan futbolu

AFFA U-13 Liqasında pley-off mərhələsinin püşkü atılıb - FOTO

1/8 final mərhələsinin ilk oyunları aprelin 18-19-da keçiriləcək
UEFA “Barselona”nın şikayətini rədd etdi - VİDEO
16:12
Futbol

UEFA “Barselona”nın şikayətini rədd etdi - VİDEO

“Atletiko”nun müdafiəçisinin əllə oynaması ilə bağlı şikayət təmin olunmayıb
“Şamaxı”nın baş meneceri: “Ayxan Abbasovla bağlı məsələyə nöqtə qoyulmayıb”
15:43
Futbol

“Şamaxı”nın baş meneceri: “Ayxan Abbasovla bağlı məsələyə nöqtə qoyulmayıb”

Kamran İsmayılov 44 yaşlı mütəxəssisin hazırkı müqaviləsinin müddətinin mövsümün sonunadək olduğunu xatırladıb
UEFA “Atletiko”ya tapşırıq verdi: Həll edin - YENİLƏNİB + VİDEO
15:24
Futbol

UEFA “Atletiko”ya tapşırıq verdi: Həll edin - YENİLƏNİB + VİDEO

Stadionun ot örtüyü qaydaya salınmalıdır

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı
11 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib
11 Aprel 19:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO
12 Aprel 17:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Jorj Kaşkilyanın yetirmələri 15 oyunluq qələbə həsrətinə son qoyub
Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO
11 Aprel 23:04
Gimnastika

Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO

Tamblinq üzrə komanda finalı başa çatıb