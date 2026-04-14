İspaniyalı mütəxəssis: “Ronaldinyo mənim üçün futbolun tanrısı idi”

14 Aprel 2026 12:33
Vaxtı ikən qısa müddət “Barselona”da çıxış etmiş, hazırda baş məşqçi kimi fəaliyyət göstərən Giliermo Abaskal Ronaldinyo barədə xatirələrini bölüşüb.

İdman.Biz bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.

Giliermo Abaskal “Barselona” - “Sevilya” matçında braziliyalının ilk oyununu izlədiyini və 35 metrdən vurduğu qoldan heyrətə gəldiyini bildirib.

“Barselona” - “Sevilya” matçını xatırlayıram, bu, Ronaldinyonun ilk oyunu idi. O, 35 metrdən qol vurdu - mən stadionda idim və düşünürdüm: bu yuxudur? Mənim üçün o, futbolun tanrısı idi” - deyə o bildirib.

Abaskal Ronaldinyonun texnikasının onu daim təəccübləndirdiyini və meydanda əsl sehr göstərdiyini qeyd edib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Barselona”dan UEFA-ya qeyri-adi şikayət - VİDEO
13:16
Futbol

“Barselona”dan UEFA-ya qeyri-adi şikayət - VİDEO

Kataloniyalılar “Atletiko”nun stadionundakı otların uzunluğundan narazıdırlar
Messi ilk qolunu xatırladı: “Ronaldinyo bunu bilərəkdən etdi” - VİDEO
13:05
Futbol

Messi ilk qolunu xatırladı: “Ronaldinyo bunu bilərəkdən etdi” - VİDEO

Argentinalı ulduz “Barselona”dakı debüt qolunda braziliyalının rolundan danışıb
Zədə alan futbolçu Əli Bəşirov U-20 milli komandasının heyətindən çıxarılıb
12:50
Futbol

Zədə alan futbolçu Əli Bəşirov U-20 milli komandasının heyətindən çıxarılıb

U-20 aprelin 26-dək Qəbələdə hazırlıq keçəcək
Gənclər Liqasında dördüncü turun NƏTİCƏLƏRİ - CƏDVƏL
11:57
Futbol

Gənclər Liqasında dördüncü turun NƏTİCƏLƏRİ - CƏDVƏL

AFFA-nın bayrağı altında təşkil edilən Gənclər Liqasında ikinci mərhələnin dördüncü turunun oyunları keçirilib
Manenin uşaqlığı yadına düşüb - VİDEO
11:43
Futbol

Manenin uşaqlığı yadına düşüb - VİDEO

Seneqallı ulduzun zarafatı gözlənilməz sonluqla bitib
“Qəbələ” futbolçusu Prins Ovusu ilə müqaviləsini uzatdı
11:27
Azərbaycan futbolu

“Qəbələ” futbolçusu Prins Ovusu ilə müqaviləsini uzatdı

Qanalı futbolçu bu mövsüm 29 oyunda 7 qol vurub

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı
11 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib
11 Aprel 19:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO
12 Aprel 17:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Jorj Kaşkilyanın yetirmələri 15 oyunluq qələbə həsrətinə son qoyub
Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO
11 Aprel 23:04
Gimnastika

Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO

Tamblinq üzrə komanda finalı başa çatıb