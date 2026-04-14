14 Aprel 2026 11:43
Manenin uşaqlığı yadına düşüb - VİDEO

Seneqal millisinin və “Əl-Nəsr”in ulduz futbolçusu Sadio Mane maraqlı hərəkəti ilə gündəmə gəlib. Təcrübəli hücumçu uşaqlıq illərini xatırlayaraq məşqçilər korpusuna zarafat etmək qərarına gəlib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Mane “Əl-Nəsr” bazasında məşqçilərin olduğu otağın, məxsusən baş məşqçi Jorji Jezuşun qapısını döyərək həmən ərazidən uzaqlaşıb və gizlənib. O, kənardan məşqçilərin bu hərəkətə necə reaksiya verəcəyini və qapını kimin açacağını maraqla gözləyib.

Lakin ulduz futbolçunun bir neçə dəfə cəhdinə baxmayaraq, bu şıltaqlığı gözlədiyi kimi alınmayıb. Otaqdakı məşqçilər qapının döyülməsinə məhəl qoymayaraq çölə baxmayıblar. Manenin “uşaqlıq planı” məşqçilərin diqqətsizliyi ucbatından boşa çıxıb.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Gənclər Liqasında dördüncü turun NƏTİCƏLƏRİ - CƏDVƏL
11:57
Futbol

Gənclər Liqasında dördüncü turun NƏTİCƏLƏRİ - CƏDVƏL

AFFA-nın bayrağı altında təşkil edilən Gənclər Liqasında ikinci mərhələnin dördüncü turunun oyunları keçirilib
“Qəbələ” futbolçusu Prins Ovusu ilə müqaviləsini uzatdı
11:27
Azərbaycan futbolu

“Qəbələ” futbolçusu Prins Ovusu ilə müqaviləsini uzatdı

Qanalı futbolçu bu mövsüm 29 oyunda 7 qol vurub
Burak Yılmaz istefa verib
10:45
Dünya futbolu

Burak Yılmaz istefa verib

O, ötən il də istefa versə də, sonradan vəzifəsinə geri dönmüşdü
Riçard Almeyda: “Uşaqlıq arzum “Qarabağ”da gerçəkləşdi” - VİDEO
10:18
Futbol

Riçard Almeyda: “Uşaqlıq arzum “Qarabağ”da gerçəkləşdi” - VİDEO

Braziliyalı ulduz Çempionlar Liqasındakı “ölüm qrupu”nu və milli komanda karyerasını xatırlayıb
U-19 millisinin baş məşqçisi İlham Yadullayevlə yollar ayrılıb
10:12
Azərbaycan futbolu

U-19 millisinin baş məşqçisi İlham Yadullayevlə yollar ayrılıb

Azərbaycan gənclər futbolunda növbəti addım
Rafael Leau 80 milyona “Milan”dan gedir
09:58
Futbol

Rafael Leau 80 milyona “Milan”dan gedir

Portuqaliyalı ulduz üçün “Bavariya” və “Barselona” mübarizə aparır

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı
11 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib
11 Aprel 19:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO
12 Aprel 17:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Jorj Kaşkilyanın yetirmələri 15 oyunluq qələbə həsrətinə son qoyub
Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO
11 Aprel 23:04
Gimnastika

Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO

Tamblinq üzrə komanda finalı başa çatıb