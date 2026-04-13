“Dinamo” rəhbərliyi: “İranlı futbolçu psixoloji problemlər yaşayır”

13 Aprel 2026 15:35
“Dinamo” rəhbərliyi: “İranlı futbolçu psixoloji problemlər yaşayır”

Rusiyanın Mahaçqala şəhərinin “Dinamo” klubunun baş direktoru Şamil Qazizov iranlı hücumameyilli yarımmüdafiəçi Məhəmməd Cavad Hüseynejadın psixoloji problemlərlə üzləşdiyini etiraf edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Şamil Qazizov bu barədə Rusiya KİV-ə açıqlamasında bildirib.

“Biz onunla dəfələrlə danışmışıq və o bilir ki, istənilən halda ona kömək edəcəyik - deyə Qazizov bildirib.

Qeyd edək ki, İranda baş verən hadisələrdən sonra 22 yaşlı futbolçu Mahaçqala təmsilçisinin heyətində bütün turnirlərdə yeddi oyun keçirib, bir qol və iki məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

Hüseynnejad 2024-cü ilin avqustundan etibarən “Dinamo”nun (Mahaçqala) formasını geyinir.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Qadınlar kişi futbolunda: Dünya təcrübəsi və Azərbaycanda ilk qadın baş məşqçi - İDMAN.BİZ-in İCMALI
15:48
Futbol

Qadınlar kişi futbolunda: Dünya təcrübəsi və Azərbaycanda ilk qadın baş məşqçi - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Dünya futbolunda qadın məşqçilərin kişi komandalarındakı yolu və tarixi uğurlar
Qanada futbolçuları daşıyan avtobus gülləbaran edildi - 20 yaşlı oyunçu öldü
15:22
Futbol

Qanada futbolçuları daşıyan avtobus gülləbaran edildi - 20 yaşlı oyunçu öldü

Silahlı qarətçilərin hücumu nəticəsində “Berekum Çelsi”nin 20 yaşlı hücumçusu həyatını itirdi
“Sumqayıt” FK Saşa İliçlə yollarını ayırır? - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA
14:55
Futbol

“Sumqayıt” FK Saşa İliçlə yollarını ayırır? - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

“Kimyaçılar”ın baş məşqçisinin 25 min manatlıq maaş iddialarına cavab
Qurban Qurbanovun müəllimi: “Təcrübə baxımından bu gün özüm də ondan öyrənirəm” - VİDEO
13:56
Azərbaycan futbolu

Qurban Qurbanovun müəllimi: “Təcrübə baxımından bu gün özüm də ondan öyrənirəm” - VİDEO

Şaban Şirdanov bildirib ki, hamı ona “hoca” deyir, amma o məni ilk məşqçisi kimi görür
“Sabah” Misli Premyer Liqasında 350-ci qolunu vurub
13:26
Futbol

“Sabah” Misli Premyer Liqasında 350-ci qolunu vurub

Bakı təmsilçisi stabil hücum göstəriciləri ilə diqqət çəkir
AFFA-da məşqçilər üçün UEFA B kursu davam edir - FOTO
13:22
Azərbaycan futbolu

AFFA-da məşqçilər üçün UEFA B kursu davam edir - FOTO

Proqram aprelin 16-dək davam edəcək

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı
11 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib
11 Aprel 19:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO
12 Aprel 17:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Jorj Kaşkilyanın yetirmələri 15 oyunluq qələbə həsrətinə son qoyub
Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO
11 Aprel 23:04
Gimnastika

Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO

Tamblinq üzrə komanda finalı başa çatıb