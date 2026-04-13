Mərakeşdə “rabona” zərbəsi ilə gözəl qol qeydə alınıb - VİDEO

Mərakeş çempionatında baxımlı qol qeydə alınıb.
İdman.Biz bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.
Matçın 80-ci dəqiqəsində “Maqrib Fes” klubunun mərkəz müdafiəçisi El Cabli cərimə meydançasından kənardan rabona zərbəsi ilə fərqlənərək “Vidad” üzərində 1:0 hesablı qələbəni təmin edib.
Qeyd edək ki, rabona zərbəsi futbolçunun zərbə ayağını dayaq ayağının arxasından keçirərək ayaqlarını çarpaz vəziyyətə gətirməsi və bu formada topa vurması ilə yerinə yetirilən mürəkkəb texniki fənd hesab olunur.